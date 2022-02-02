Fikri Işık: Esnafımı çok özlemişim

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, dernek yöneticileri ve esnaftan oluşan 40 kişilik heyet Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile bir araya geldi. Heyet daha sonra AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

“FİKRİ IŞIK, ‘ESNAFIMI ÇOK ÖZLEMİŞİM’ DEDİ”

İKM heyeti, AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Görüşmeyle ilgili Öztürk, “Kocaeli Milletvekilimiz, Bakanımız Fikri Işık’ı da ziyaret ederek başsağlığı diledik. Bizi ağırladı, çok mutlu oldu bizi 1 saat bırakmadı. “Esnafımı çok da özlemişim” dedi. Böyle bir dönemde bu kadar insanı kimse beklemiyordu. Fikri Bey de İzmit’e geldiğinde en kısa sürede bizi ziyaret edeceğini söyledi” ifadelerinde bulundu.