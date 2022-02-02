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02 Şub 2022 - 15:25- Siyaset G: 02 Şub 2022 - 15:27

DEVA: Zamlar Geri Alınsın

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç art arda gelen zamlar ile ilgili bir açıklama yaparak, “Milletin dayanma gücü artık kalmamışken hâlâ insafsızca zamlara devam etmek, insanımızı kara kışta ölüme terk etmektir. Hükümet derhal zamlarını geri almak zorundadır!’ dedi

DEVA: Zamlar Geri Alınsın mask

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’ndan sağanak şeklinde yağan zamlara karşı sert tepki geldi.  İl Başkanı Adem Koç, yayınladığı bir mesajla Hükumetten zamları geri almasını istedi. DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç açıklamasında şunları söyledi; "Bugün halkımız derin yoksulluk ve fakirliğin kıskacındadır. Sağanak şeklinde yağan zam furyasına şimdi de iki günde 1 TL tutarında gelen akaryakıt zammı da tuz biber oldu.

GÖZ BOYUYORLAR

Elektriğe yapılan % 127 zammı vatandaşlar artık faturalarında görmeye başladı. Bu soğuk havada insanlar artık doğal gazı yakmaya korkarken, şimdi elektik sobalarını da yakamaz hale geldiler. Tek adam hükumeti ise YÜZDE YÜZ YİRMİ YEDİ ZAMMI geri almak yerine konutlarda kullanılan kat sayıyı biraz yükselterek göz boyamayı tercih etti. Oysa esnaf ve sanayicinin de belini büken zam ve kat sayı oranları hâlâ yerini koruyor. Hükumetin bir zamanlar Tek Adam Yönetimine geçiş referandumu için kullandığı meşhur sloganı vardı ‘Yetmez Ama Evet’ diye. Biz de şimdi diyoruz ki: Bu kat sayı artışı yetmez, Elektrik, Doğal Gaz, Benzin, Motorin ve LPG’ye gelen ‘Zamlarını Geri Al!’

DÜKKÂNLAR KAPANMAYA BAŞLADI

Bugün esnaf ve sanayici perişan vaziyette... Başta Kocaeli’ndeki olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde esnaf, gelen faturaların ardından kepenk kapatmaya başladı. AVM’lerdeki pek çok iş yeri dahi bugünden itibaren dükkânı kapatıyor. Sanayici ise zaten plansız ve liyakatsiz yönetim nedeniyle fabrikalarda gidilen doğal gaz kullanımı yasağına bir de gelen fahiş elektrik faturaları eklenince, ne yapacağını kara kara düşünüyor... Sanayicinin fabrikaları kapatmaya başlaması, sadece ülke üretimini ve ihracatı düşürmeyecek aynı zamanda istihdama da olumsuz olarak yansıyacak. Zaten asgari ücretle geçinemeyen vatandaş, bu kez tamamen işsiz kalacak. Peki bunun sorumlusu kim? Yine mi ‘kandırıldık’ diyecekler? Buradan hükumete ve Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha sesleniyoruz: Zamlarınızı geri alın!”

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02 Şub 2022 - 15:25 - Siyaset

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