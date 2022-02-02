Reklamı Kapat
02 Şub 2022 - 15:28- Ekonomi G: 02 Şub 2022 - 15:30

Zeytinoğlu ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ocak ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu

Zeytinoğlu ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat rakamının ocak ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Geçen ay sanayide yaşanan enerji kısıtlaması, kısa vadede üretim ve ihracat ivmesini yavaşlatabilecek bir unsurdu. Olumsuz hava koşulları ve enerji kısıtlamaları olmasaydı ocak ayında ihracat 20 milyar doların üzerine çıkabilirdi. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda ihracat performansımızın artarak devam edeceğini bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ocak ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla; Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Irak olduğunu söyleyerek, oransal olarak en yüksek artışın yüzde 32.6 ile ABD’ye olduğunu belirtti.

OCAK AYI İTHALATI

Ocak ayı ithalatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ocak ayında ithalat yüzde 55.2 artışla 28 milyar 32 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 10.2, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 70.7 artış olurken, tüketim malları ithalatında yüzde 1.7’lik azalış olduğunu görüyoruz. Tüketim malları kalemindeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Ocak ayında dış ticaret açığının 10 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasına rağmen, dış ticaret açığındaki yükselişin cari açığı artırabileceğini ifade etti.

# KOCAELİ SANAYİ ODASI İLE İLİŞKİLİ:
Zeytinoğlu: Üretimdeki artıştan memnuniyet duyuyoruz mask
Zeytinoğlu: Üretimdeki artıştan memnuniyet duyuyoruz
“Bu projede çok çalışacağız ve pes etmeyeceğiz” mask
“Bu projede çok çalışacağız ve pes etmeyeceğiz”
Zeytinoğlu, cari denge verilerini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu, cari denge verilerini değerlendirdi
Bizimköy’de dayanışma içinde kutlama mask
Bizimköy’de dayanışma içinde kutlama
Zeytinoğlu’ndan doğalgaz değerlendirmesi   mask
Zeytinoğlu’ndan doğalgaz değerlendirmesi  
KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan bütçe değerlendirmesi mask
KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan bütçe değerlendirmesi
KSO Meclisi, Prof. Dr. Kabaalioğlu’nu ağırladı mask
KSO Meclisi, Prof. Dr. Kabaalioğlu’nu ağırladı
 Zeytinoğlu: Yıllık cari açıkta gerileme devam ediyor mask
 Zeytinoğlu: Yıllık cari açıkta gerileme devam ediyor
Zeytinoğlu, enflasyon oranlarını değerlendirdi mask
Zeytinoğlu, enflasyon oranlarını değerlendirdi
Zeytinoğlu: Tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştık mask
Zeytinoğlu: Tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştık

02 Şub 2022 - 15:28 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.519.713 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zeytinoğlu ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Yataş Bedding’ten aşk dolu tasarımlar mask
Yataş Bedding’ten aşk dolu tasarımlar
Yurtdışındaki Türkler için YUVAM hesabı mask
Yurtdışındaki Türkler için YUVAM hesabı
Vodafone Simple beğeni topluyor mask
Vodafone Simple beğeni topluyor
Mediamarkt’a ‘en iyi işveren’ ödülü mask
Mediamarkt’a ‘en iyi işveren’ ödülü
Fırsat eşitliği sağlayan proje mask
Fırsat eşitliği sağlayan proje
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL