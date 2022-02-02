Zeytinoğlu ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat rakamının ocak ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Geçen ay sanayide yaşanan enerji kısıtlaması, kısa vadede üretim ve ihracat ivmesini yavaşlatabilecek bir unsurdu. Olumsuz hava koşulları ve enerji kısıtlamaları olmasaydı ocak ayında ihracat 20 milyar doların üzerine çıkabilirdi. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda ihracat performansımızın artarak devam edeceğini bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ocak ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla; Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Irak olduğunu söyleyerek, oransal olarak en yüksek artışın yüzde 32.6 ile ABD’ye olduğunu belirtti.

OCAK AYI İTHALATI

Ocak ayı ithalatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ocak ayında ithalat yüzde 55.2 artışla 28 milyar 32 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 10.2, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 70.7 artış olurken, tüketim malları ithalatında yüzde 1.7’lik azalış olduğunu görüyoruz. Tüketim malları kalemindeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Ocak ayında dış ticaret açığının 10 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasına rağmen, dış ticaret açığındaki yükselişin cari açığı artırabileceğini ifade etti.