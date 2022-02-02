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02 Şub 2022 - 16:04- Asayiş G: 02 Şub 2022 - 16:13

Kocaeli’de kimyasal madde paniği

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gaz kokusu alan vatandaşların ihbarı üzerine tespit edilen kimyasal madde, ekiplerin incelemelerinin ardından kepçe yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Kocaeli’de kimyasal madde paniği mask
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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1966 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dolap içerisinden yayılan gaz kokusunu alan vatandaşlar, kimyasal bir madde olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gebze Belediyesi ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, önlem alarak gaz kokusu yayan maddeyi açtı. Ekiplerin incelemelerinin ardından maddenin doğal gaz kaçağının kolaylıkla anlaşılabilmesi için kullanılan koku verici Tetra Hidro Teofen (THT) maddesi olduğu tespit edildi. 1 yıldır burada olduğu ve vatandaşların bu konuda yoğun ihbarlarda bulunduğu öğrenilen madde, ekiplerin dolabın etrafını dikkatlice sarmalarının ardından kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Daha sonra ise kamyonete yüklenen dolap, İZAYDAŞ’a teslim edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı

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02 Şub 2022 - 16:04 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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