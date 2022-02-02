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02 Şub 2022 - 16:19- Gündem G: 02 Şub 2022 - 16:20

Başiskele’de üst yapı çalışmalarına kaldığı yerden devam

Başiskele’de vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için üst yapı çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Başiskele’de üst yapı çalışmalarına kaldığı yerden devam mask

Geçen haftalar bölgemizi etkileyen yoğun kar yağışı dolayısıyla karla mücadele çalışmalarına yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine yeniden çıkması ve elverişli hava koşullarının oluşmasıyla yeniden üst yapı çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Kocaeli’nin cazibe merkezi olarak gün geçtikçe nüfusu artan ve buna bağlı olarak yeni yerleşim ve yaşam alanları oluşan Başiskele’de ulaşım ağı da genişliyor. Zamanla bozulan ve alt yapı çalışmaları dolayısıyla zarar gören sokak ve caddeler tek tek onarılırken, yeni imar yolları da açılıyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde Şehitekrem Mahallesi Özbak Sokak’ta yeni imar yolu açımı, Fatih Mahallesi Ocak Sokak ve Vezirçiftliği Mahallesi Ülgen Sokak’ta yol dolgusu işlerini gerçekleştirdiler.

DEREM SOKAK’A PARKE YOL

Başiskele’nin her bir mahallesinde araç sürücülerinin ve yayaların güvenle ve konforla ulaşım sağlamaları için çalışan belediye ekipleri, sokak ve caddeleri kilitli parke taşlarıyla kaplıyor. Plan ve programlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak Yakacık Mahallesi Derem Sokak’ta parke yol çalışması gerçekleştirdiler.

# Başiskele, Sokak

02 Şub 2022 - 16:19 - Gündem

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