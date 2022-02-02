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02 Şub 2022 - 16:48- Gündem G: 02 Şub 2022 - 16:50

Yasemin Yalçın İzmit’i güldürdü

İzmit çok uzun bir aradan sonra, ülkenin en başarılı özel tiyatro topluluklarından birinin gösterisi ile dün akşam kahkahaya boğuldu.

Yasemin Yalçın İzmit’i güldürdü mask

Yasemin yalçın tiyatrosunun sahnelediği, “Emlakçıyı beklerken” isimli oyun, Kocaeli Kongre Merkezi’nin büyük salonunda yüzlerce İzmitli tiyatroseverlere çok keyifli ve neşeli iki saat yaşattı. Yasemin Yalçın, eşi İlyas İlbey ile birlikte Cenk Tunalı, Ecmel İş, Eylül İlbay, Kahraman Sivri, Melek Şahin, Orcun Kaptan, Sertaç Akkaya’nın rol aldığı “Emlakçıyı beklerken” isimli oyunun sonunda tamamen dolu olan salon, başarılı sanatçıları ayakta alkışlayarak ödüllendirdi.
Oyunun sonunda, İzmitli işadamı, Altınoluk Pastaneleri’nin sahibi ve yaklaşan KOTO seçimleri öncesinde KOTO başkanlığına adaylığını açıklayan İbrahim Bıyıklı, sanatçılara İzmitliler adına çiçek vererek kutladı. Kocaeli Kongre Merkezi’nin tamamen dolu büyük salonundaki oyununu izleyen il veya ilçe protokolünden kimse bulunmuyordu. Sanatçıları İzmitliler adına kutlayan İbrahim bıyıklı, aynı zamanda sanatçı İlyas İlbey’in de öz yeğeni oluyor. Bıyıklı, dayısı İlyas İlbey ve oyunun kadrosundaki sanatçıları oyun öncesi ve sonrasında sahibi olduğu Altınoluk Pasteneleri’nde ağırladı.
İzmit halkı, artık yeni dönemde bol bol özel tiyatroların şehrimize turne yapmasını istiyor ve bekliyor.

02 Şub 2022 - 16:48 - Gündem

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