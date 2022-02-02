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02 Şub 2022 - 21:00- Gündem G: 02 Şub 2022 - 16:54

MİA’da kişiye özel rantın arkasından AKP’li Kodet çıktı

MHP’li 3 meclis üyesinin katılmadığı İzmit Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda MİA Projesi’nde akaryakıt istasyonu alanı için imar değişikliği istenilen madde, Millet İttifakı’nın kişiye özel rant iddiasına takıldı. AKP’lilerin komisyondan geçirdiği ancak meclise takıldığı değişikliğin kimin için yapılmaya çalışıldığına Kocaeli Gazetesi ulaştı
MİA’da kişiye özel rantın arkasından AKP’li Kodet çıktı mask
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İzmit Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, önceki gün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında yapıldı. Tartışmaların yaşandığı meclis toplantısı alışılmadık durumlara sahne oldu. Çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olduğu meclise MHP’li meclis üyeleri İlker Kazan, Engin Duymaz ve Ayhan Arpacı katılmadı. 3 meclis üyesi bulunan MHP toplantıya katılmayınca mecliste yapılan oylamalar eşitlikle sonuçlandı.

RANT MADDESİ HÜRRİYET’E TAKILDI

Tüzük gereği eşitlik durumunda başkana 2 oy hakkı verildiği için bütün kararlar Millet İttifakı’nın isteği doğrultusunda gerçekleşti. 3 meclis üyesinin de oturuma katılmaması akıllarda soru işareti bıraktı. MHP’lilerin gelmeyerek AKP’lileri azınlık durumuna düşürmesi sonrası AKP’lilerin meclisten geçirmeye çalıştığı MİA Projesi’ndeki imar değişikliği maddesi Başkan Hürriyet’e takıldı. MHP’nin toplantıya katılmamasının teşkilat kararı olup olmadığı ise merak ediliyor.

AKP’YE GÖZDAĞI İDDİASI

CHP’lilerin kişiye özel rant olarak yorumladığı, MİA Projesi içerisinde edinilen bilgi ve iddialara göre; AKP’ye yakınlığı ile bilinen, Körfez’in tanınmış iş insanlarından BiletBayisi.com’un sahibi ve turizmci Hüseyin Kodet için benzinlik açma hakkı verilmesi maddesi MHP’lilerin eksikliği nedeni ile meclisten geçmedi. MHP’nin, AKP’nin ısrarla istediği maddenin görüşüldüğü toplantıya katılmaması AKP’ye gözdağı olarak yorumlandı. MHP’liler toplantıya katılmayarak kilit isimler olduklarını gösterdi.

NEDEN KATILMADIKLARINI AÇIKLADILAR

Gazetemiz olarak kendilerine ulaştığımız MHP’li meclis üyeleri İlker Kazan, Engin Duymaz ve Ayhan Arpacı toplantıya katılmama gerekçelerini açıkladı. İlker Kazan rahatsızlığı nedeni ile katılamadığını ifade ederken Engin Duymaz köy ziyaretinde olduğu için toplantıya yetişemediğini, Ayhan Arpacı ise hastanede ameliyatı olduğu gerekçesiyle meclise katılamadığını belirtti.

AKARYAKIT İSTASYONU ALANI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısının 13’üncü gündem maddesinde Merkezi İş Alanı (MİA) Projesi’nde bulunan bir alanın ‘Akaryakıt İstasyonu’ alanı olarak dönüştürülmesine Millet İttifakı meclis üyeleri karşı çıktı. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan alanda yapılması istenen değişiklik, Başkan Hürriyet’in oyuna takıldı.

“KİŞİYE ÖZEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ”

Mecliste maddenin reddedilmesi sonrası söz alan CHP’li Meclis Üyesi Arsal Arısal gündem maddesiyle ilgili, “MİA İmar Planı, Sanayi Mahallesi’ndeki parseldeki alanın akaryakıt istasyonu olarak planlanmasına dair ve ‘yeni akaryakıt istasyonu açılmasına müsaade edilmeyecektir’ ibaresinin plan notlarından kaldırılması maddesi. Burada doğrudan kişiye özel bir plan değişikliği söz konusu. Bu vicdanları yaralamaktadır. Bu plan rant uğruna harcanmaktadır. Kişiye özel plan anlayışıyla yapılan değişikliğe karşı çıktık” ifadelerini kullandı.

“5’İNCİYİ AÇMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

AKP’li Mustafa Soydabaş iddialar ile ilgili, “MİA Planı yapılırken ‘4’ten fazla benzin istasyonu yapılamaz’ diye konuşuldu. 4 tane var, 5’inciyi açmaktan başka şansımız olmuyor. Bu benzin istasyonu kişiye değil, hak sahibi olana yapılıyor. Yasal olarak baktığımızda hak sahibi olan vatandaşın hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Oradaki 4 vatandaşa rant sağladınız” dedi.

GAZETEMİZ ULAŞTI

Mecliste tartışmalara neden olan ve Millet İttifakı tarafından kişiye özel rant olarak ifade edilen plan değişikliği sonrası, değişikliğin kimin için yapılmaya çalışıldığı merak ediliyor. AKP’lilerin kendi belirledikleri imar kuralının dışına çıkması nedeni ile söz konusu şahıs merak konusu. AKP’lilerin komisyondan geçirip meclisteki çabalarına rağmen bir türlü meclisten geçiremediği değişikliğin kimin için yapılmaya çalışıldığına Kocaeli Gazetesi ulaştı.

AKP’Lİ KODET

Edinilen bilgi ve iddialara göre, söz konusu imar değişikliği Körfez’in tanınmış iş insanlarından BiletBayisi.com’un sahibi ve turizmci Hüseyin Kodet için yapılmaya çalışılıyor. AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a yakınlığı ile bilinen Kodet, aynı zamanda AKP Körfez delegesi. AKP siyasetinin arka plandaki kritik isimlerinden biri olduğu ifade edilen Kodet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birebir görüşen isimler arasında da yer alıyor.

TÜM AKP’LİLER DÜĞÜNDEYDİ

2018 yılında oğlunu evlendiren Kodet’in düğününe AKP’liler akın etmişti. Kodet’in düğününe dönemin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Sami Çakır ve Emine Zeybek, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve bütün ilçe belediye başkanları katılmıştı. O dönem Bilecik Valisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da düğüne katılanlar arasında yer aldı.

TARTIŞMALI CENGİZ TOPEL İHALESİ

Kent siyasetinde aktif olmayan Hüseyin Kodet, belediye ve hükümet eli ile yapılan ihalelere katılması ile biliniyor. Kodet, 2011 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından gerçekleştirilen Cengiz Topel Havaalanı’nda bulunan işyerlerinin ihalesine katılmıştı. Havaalanının 93 araçlık otopark ihalesine ise Kodet ile birlikte 14 firma katıldı. Bu firmalar içinde en yüksek teklifi veren Hüseyin Kodet 7 bin 200 TL+KDV+ yüzde 15 katılım payı ile ihaleyi aldı. İhalenin usulsüz yapıldığını ve evraklarda yanlışlıkların olduğunu savunan diğer katılımcılar ise ihaleye itiraz etti. Oldukça tartışmalı geçen ihale Hüseyin Kodet’in kazanması ile sonuçlandı. Aynı gün gerçekleşen ve 5 firmanın katıldığı kafeterya ihalesini de Hüseyin Kodet kazanmıştı.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN İHALE

Kodet, 2016 yılının mart ayında dönemin AKP’li İzmit Belediyesi tarafından yapılan arsa satışı ihalesine de tek başına katılmış ve ihaleyi almıştı. Belediye mülkiyetinde bulunan arsanın satış ihalesini şu anda AKP Kocaeli Milletvekili olan Emine Zeybek başkanlığındaki Belediye Encümeni’nde gerçekleşmişti. Serdar Mahallesi Radar Yolu’nda muhammen bedeli 160 bin lira olan 402 metrekarelik konut alanının ihalesine katılan Hüseyin Kodet, fiyatı bin lira arttırarak tek başına katıldığı ihaleyi kazanmıştı.

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02 Şub 2022 - 21:00 Kocaeli- Gündem

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