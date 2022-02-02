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02 Şub 2022 - 16:50- Gündem G: 02 Şub 2022 - 16:54

Hürriyet ve derneklere Ankara’dan Balkan Evi teşekkürü

CHP Balkan Masası Genel Sekreteri Abdullah Uluyurt ve İl Balkan Masası yönetimi, İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Balkan dernekleri ile bir araya gelerek kente böylesine anlamlı bir merkezin yapılmasına katkıda bulundukları için teşekkür etti

Hürriyet ve derneklere Ankara’dan Balkan Evi teşekkürü mask

İzmit Belediyesi, Mübadele Sözleşmesinin 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma ve açılış programı gerçekleştirdi. 30 Ocak tarihinde kapılarını Kocaeli’deki tüm Balkan derneklerine açan Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde ilk toplantı yapıldı. CHP Balkan Masası Genel Sekreteri Abdullah Uluyurt ve CHP Kocaeli Balkan Masası Sorumlusu Selim Yıldız ve Balkan Masası yönetimi, yerleşkede açılışa katkı veren Balkan dernekleri ile bir araya geldi. 


DERNEKLER KATILDI

Tüm Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Dülger, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayşe Alpaslan, Kocaeli Pomak Kültür Derneği Başkanı Orhan Eren, Istrancalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Kamil Terzi, Kocaeli Trakya İlleri Derneği Ayten Kuşkonmaz, Başiskele Balkan Batı Trakya ve Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Atilla Öztürk, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yaşatma Derneği Nihat Hacıoğlu, Gölcük Trakya İlleri Derneği Başkanı Ramazan Korkut, Gebze Balkan Türkleri Derneği Başkanı Hüseyin Aksu, Karamürsel Yalakdere Kültür Dayanışma Derneği Başkanı, Mustafa Kırbaş, Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı İlhan Toplaoğlu, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Utaş katıldı. 


TEŞEKKÜR ETTİLER

CHP Balkan Masası Genel Sekreteri Abdullah Uluyurt ve CHP Kocaeli Balkan Masası Sorumlusu Selim Yıldız, dernek başkanlarının Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin proje ve yapım aşamasında verdikleri desteği çok kıymetli olduğunu belirterek teşekkür ettiler. Ayrıca böyle anlamlı bir yapıyı anlamlı bir günde Balkan derneklerine kazandırdıkları için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine de teşekkürlerini ilettiler.

# Başiskele, Mustafa, chp, İzmit belediyesi

02 Şub 2022 - 16:50 - Gündem

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