EMEP, Cumhuriyet Parkı’ndan seslendi: Tüm ücretlere ek zam yapılmalıdır

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü bugün İzmit Cumhuriyet Parkı’nda “Faturalar cep yakıyor, ödeyemeyenler buluşuyor” diyerek bir araya geldi. Düzenlenen açıklamaya EMEP Kocaeli İl Örgütü, CHP İl Başkan Yardımcısı Nazım Gençtürk, HDP İl Yöneticisi Selda İlgöz, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, BES Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı, İKM Başkanvekili Turan Şahin, Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile sendika temsilcisi katılım gösterdi.

“İŞÇİLERİN SIRTINA YÜKLENDİ”

EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz, vatandaşları yapılan zamlara karşı birlik olmaya çağırırken EMEP İl Yöneticisi Ebru Yiğit basın açıklamasını okudu. Yiğit tarafından okunan basın açıklamasında, “Elektrik üretim ve dağıtım tekellerinin kar ve rantı için enerjiyi piyasalaştırmaları ile geçtiğimiz hafta fabrikalarda enerji kesintileri gerçekleşti, bedeli ise işçilerin sırtına yüklendi. İşletme patronları, kesintiden doğan zararın fiyatlara yansıyacağını da söylemiş, patronlar kardan zarar etmeyi göze almazken başta tarım ve gıda işletmelerinde fiyatların artacağını ilan etmişlerdir. Bu durumda her gün gelen zamlara şimdi de elektrik kesintisi bahanesi ile gelen zamlar eklenecektir” ifadelerine yer verildi.

“ÜCRET ZAMMINI ALIP GÖTÜRDÜ”

Yiğit açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Başta gıda maddeleri olmak üzere emekçi ailelerinin en temel ihtiyaçları bu sefer de elektrik kesintisinin maliyete yansıtılması nedeniyle zamlanacaktır. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala ise, vatandaşı isyan ettiren faturalardaki okumaların bir kısmının aralık ayı okumaları olduğunu belirterek, esas faturaların kabarıklığını şubat ayı okumalarında olduğunu ifade etmiş, yüzde 100`lük bir artış ile her faturanın 3‘te bir oranında daha artacağını belirtmiştir. 2021 Aralık ayında son 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve 2022 yılbaşında elektrik ve doğal gaza yapılan fahiş zamlar, hem 2021 yılında yapılan ücret ve maaş zamlarını hem de 12 Ocak 2022’de imzalanan metal TİS’ inin ilk altı aylık ücret zammını alıp götürdü.

“MİLLİ GELİR SIRALAMASINDA İLK SIRADA KOCAELİ”

Her yerde tartışılan konuşulan, enerjiye ve başlıca tüketim malzemelerine gelen fahiş zamlara karşı çıkan sesleri duymak zorunda kalan Erdoğan, “Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz” diye müjdelese de bu durum fatura başına sadece 35-40 TL’lik bir indirime denk gelmektedir. 2021 yılının son 6 ayında 1 milyon 655 bin 226 abonenin elektrik ve doğalgazı, borcunu ödeyemediği için kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun da doğalgazı borcundan dolayı kesiliyor. Kişi başına düşen yıllık milli gelir sıralamasında ilk sırada olan Kocaeli ise, artan zamlar ve yoksulluk ile birlikte işsizliğin her geçen gün arttığı bir kent olmakta, geçim sıkıntısına bağlı olan intihar sayılarında ise geçtiğimiz yıla göre iki kat bir artış gerçekleşmektedir.

“İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN DİRENMEKTEDİR”

Farplas, Trendyol, Hepsijet, Scotty, Yemeksepeti, Yurtiçi Kargo, Digitürk, Alpin Çorap, Zafer Tekstil, Kızılay İçecek işçileri günlerdir haklarını almak; insanca bir yaşam için direnmektedir. Zamlara ve artan hayat pahalılığına karşı sofrasında ekmeği küçülen emekçi halkımıza birlikte mücadele çağrısında bulunuyoruz; bir avuç sermayedarı zenginleştirmekten başka bir işe yaramayan bu düzen bizlere ancak her gün daha fazla yoksullaşmayı reva görmektedir. Bugün elektrik ve doğalgaz zamları ile en temel hizmetlere bile ulaşmamızı engelleyen koşulları ancak birlikte mücadele ederek değiştirebiliriz. Emekçi halka çağrımızdır; insanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretlere ek zam yapılmalıdır. Elektrik kesintisi nedeniyle artan maliyet bahanesiyle fiyat artışları kabul edilemez. Zamlar durdurulmalıdır.

“ZAMLAR GERİ ALINMALIDIR”

Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalıdır. Başta KDV olmak üzere, konutlarda faturaları kabartan vergi ve kesinti kalemleri kaldırılmalıdır. Geliri olmayan ya da az gelirli hanelerin elektrik, gaz ve suyunun kesilmesi durdurulmalıdır. İşsiz yoksul ailelerin karanlıkta, soğukta ve susuz kalmamaları için bu ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır. Enerji üzerindeki uluslararası ve ulusal sermaye egemenliği son bulmalı, üretiminden dağıtımına kamusal bir hizmet olarak kâr gözetilmeden sunulmalıdır.”