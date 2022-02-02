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02 Şub 2022 - 19:15- Asayiş G: 02 Şub 2022 - 19:16

Annesi ve babası öldürülen genç kız: "Sanık bana sözlü tacizde bulunmuştu"

Kocaeli’de kızlarına mektup yazdığı için davalık olduğu çifti pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifadesi dinlenen çiftin kızı, "Ben henüz 14-15 yaşındayken sanık Mehmet bana sözlü tacizde bulunmaya başladı. Bana küfürler ederek ’Baban seni bana satacak’ diye sözler söyledi" dedi.
Annesi ve babası öldürülen genç kız: "Sanık bana sözlü tacizde bulunmuştu" mask

9 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit ilçesine bağlı Şahinler köyünde çiftçilik yapan Mehmet A. (53), Serkan (45) ve Gülersen Akarsu (42) çiftinin kızlarına mektup yazarak evlerinin bahçesine attı. Mektup sebebiyle aralarında husumet başlayan Mehmet A. ve Akarsu çiftçi mahkemelik oldu. Zaman zaman Akarsu ailesi ile tartışma yaşayan Mehmet A., 9 Mayıs’ta tarlada karşılaştığı Akarsu çiftini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sanık elindeki tüfekle babamın başına vurdu, babam yaralandı"

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan Mehmet A.’nın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve öldürülen çiftin kızları Kübra Nur A. katılırken, tutuklu sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada ifadesi dinlenen Kübra Nur A., "Sanık ile ailemiz arasında husumet vardı. Yılı tam hatırlamıyorum ancak sanık Mehmet ile babam arasında tarla sınırı ile alakalı bir anlaşmazlık oldu. Bu olaydan birkaç sene sonrasında babam birine arabayla yol verirken, babamın arabası sanığın evine kayarak zarar verdi. Sanıkta oğluyla tarladan geliyordu, ikisinde de tüfek vardı. Sanık ve oğlu ellerindeki tüfeği babamın üzerine doğrulttu ’Sen nasıl böyle bir şey yaparsın?’ diyerek küfür ettiler. Sanık elindeki tüfekle babamın başına vurdu, babam yaralandı. Babam da tuğla ile sanığa karşılık verdi. Olayı annem, ben ve komşular ayırdık. Bu olaydan sonra bu aileyle hiç konuşmadık" dedi.

"Ben henüz 14-15 yaşındayken sözlü tacizde bulunmaya başladı"

Sanığın eşinin yaklaşık 6 sene önce vefat ettiğini söyleyen Kübra Nur A., "Ben henüz 14-15 yaşındayken sanık Mehmet bana sözlü tacizde bulunmaya başladı. Bana küfürler ederek ’Baban seni bana satacak’ diye sözler söyledi. Bu olaydan birkaç gün sonra yine ineklerle köye geldiğimde bana kötü gözle baktığını gördüm. ’Niye bakıyorsun?’ diye sorduğumda bana küfürler ederek ’Sen böyle şeylerden hoşlanırsın, bakmam hoşuna gitmedi mi?’ diye söylendi. Evimizin önüne, kapıya mektup bıraktı. Mektupta beni sevdiğini yazmış. Biz bu mektubu önce benim yaşlarımda birinin yazdığını sandık, sonra ikinci mektubu bıraktığında kim olduğu ortaya çıktı. Biz hemen Mehmet’ten şikayetçi olduk. Bu olaydan dolayı hapis cezası aldı ama hapse girmedi. Olayla ilgili babamdan özür diledi ve şikayetini geri almasını da söyledi. Beni rahatsız ettiğinde jandarmayı arıyordum. Jandarmaya ’Evindeki tüfekleri de alınsın’ diye çok kez söyledim. Söylediklerim ciddiyete alınmadı, hakkımda koruma kararı çıkmadı. 5 sene boyunca böyle devam etti. Olay günü köyde değildim, 20 günlük evliydim" diye konuştu. Sanık Mehmet A., suçlamaları kabul etmeyerek beyanları yalanladı. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

02 Şub 2022 - 19:15 İHA Kocaeli- Asayiş

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