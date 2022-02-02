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02 Şub 2022 - 22:41- Gündem G: 02 Şub 2022 - 22:44

Kapanmanın kaderini belirleyecek veriler!

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yayınladı. Açıklamasında yoğun bakım doluluk oranlarına değinen Bakan Koca, "Ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir" dedi. Koca, daha önce yoğun bakım kapasitelerindeki artışın kapanmaya neden olabileceği vurgusu yapmıştı.

Kapanmanın kaderini belirleyecek veriler! mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada en dikkat çeken detay, yoğun bakım doluluk oranları oldu. Daha önce yoğun bakım doluluk oranları ile kapanma arasındaki ilişkiye dikkat çeken Koca, mevcut seyrin şu an için hastane kapasitelerini zorlamayacağını dile getirdi. Bu durum da Bilim Kurulu'nun gündeminde kapanma olmadığı yönünde yorumlara neden oldu.

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68.7"

Gelinen noktada bazı illerdeki hastane kapasitelerinde zorlanma yaşandığını belirten Koca, "Güçlü sağlık altyapımızın sınırsız bir kapasite olmadığını daha önce de ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir" dedi.

"TURKOVAC'IN YENİ SERİLERİ SEVK EDİLMEYE BAŞLANDI"

Bakan Koca tarafından gerçekleştirilen yazı açıklamanın devamı şu şekilde: "Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır: Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük yaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de yaka sayıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an yaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir.

"GELECEK HAFTADAN İTİBAREN KULLANILACAK"

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir. Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden "kendi aşımız kendi gücümüz" Turkovac'ı güvenle olabilirler.

"HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ"

Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli, aşılarımızı ihmal etmemeliyiz. Saygılarımla."

# sağlık

02 Şub 2022 - 22:41 - Gündem

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