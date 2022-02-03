Olimpik Curling 2. Lig’e yükseldi

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde iki, kadınlarda ise 8 takım 2. Lige yükselme başarısı gösterdi. Kocaeli Olimpik Sporcular Kulübü, 2. Lige yükselmek için kıyasıya mücadele etti. Ankara Gençlikspor, Akdağ Gençlik Spor, 16 Yıldız Spor, Kocaeli Olimpik Sporcular ile Erzurum Genç Ordu Spor Kulübü ilk sekiz takım arasına adını yazdıran takımlar oldu.