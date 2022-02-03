Reklamı Kapat
03 Şub 2022 - 14:44- Spor G: 03 Şub 2022 - 14:45

Amatörlere yine destek
Amatörlere yine destek mask

Körfez Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 15 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı.  Amatörlere İki yılda yaklaşık 1 milyon TL’lik destek sağlayan Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ilçede yer alan kulüplere verilecek destek de belli oldu. Bölgesel Amatör Lig’de yer alan kulüplere 50 bin TL, Süper Amatör’de yer alan kulüplere 30 bin 250 TL, Amatör Futbol Kulüplerine 24 bin 250 TL, 2. Amatör Futbol Kulüplerine 15 bin 375 TL, diğer spor kulüplerine 10 bin TL, 14 dalda binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü’ne de 299 bin TL nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı.
# eğitim

03 Şub 2022 - 14:44 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.523.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gençler nazara geldi mask
Gençler nazara geldi
Bağdat gaza bastı mask
Bağdat gaza bastı
Eze gündemde mask
Eze gündemde
Olimpik Curling 2. Lig’e yükseldi mask
Olimpik Curling 2. Lig’e yükseldi
Amatörlere yine destek mask
Amatörlere yine destek
Bağdatspor’dan zirveye dev bir adım daha! “1-3” mask
Bağdatspor’dan zirveye dev bir adım daha! “1-3”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL