Amatörlere yine destek

Körfez Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 15 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Amatörlere İki yılda yaklaşık 1 milyon TL’lik destek sağlayan Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ilçede yer alan kulüplere verilecek destek de belli oldu. Bölgesel Amatör Lig’de yer alan kulüplere 50 bin TL, Süper Amatör’de yer alan kulüplere 30 bin 250 TL, Amatör Futbol Kulüplerine 24 bin 250 TL, 2. Amatör Futbol Kulüplerine 15 bin 375 TL, diğer spor kulüplerine 10 bin TL, 14 dalda binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü’ne de 299 bin TL nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı.