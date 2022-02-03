Eze gündemde

Son olarak kadrosuna Yunanistan orta saha oyuncusu Dimitris Kolovos’u renklerine bağlayan Kocaelispor’un bir süredir takibinde olduğu Bulgar santrfor Georgi Minchev ile görüşmeler devam ederken diğer yandan da alternatif futbolcular üzerinde duruluyor. Minchev’in kulübü Lokomotif Plovdiv’in 200 Bin Euro bonservis istemesi transferi yokuşa sürerken, futbolcu da istediği parayı arttırdı. Eze gündeme geldi
Bu sezon 17 maç 11 gol attı
Gündemdeki isimlerden birisi de daha önce Denizlispor ve Konyaspor’da da forma giyen Patrick Friday Eze. Nijeryalı futbolcu son olarak Katar takımlarından Al Ahli’de forma giyiyordu. Boşta olan futbolcu bu sezon ligde 11 maçta 5, Katar Kupası’nda da 6 maçta 6 gole imza attı. Yeşil siyahlı ekip Giresunspor’un santrforu Ibrahima Balde ile takibine devam ediyor. Futbolcunun bonservis ve kendi istediği yıllık ücret 600 bin Euro olduğundan bu transfer rafta duruyor. N Erdem ÖVÜÇ
eze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Süleyman Uğur - kecıörende oynuyan eze yı alın ılerde bıze para kazandırır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.