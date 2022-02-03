Eze gündemde

Son olarak kadrosuna Yunanistan orta saha oyuncusu Dimitris Kolovos’u renklerine bağlayan Kocaelispor’un bir süredir takibinde olduğu Bulgar santrfor Georgi Minchev ile görüşmeler devam ederken diğer yandan da alternatif futbolcular üzerinde duruluyor. Minchev’in kulübü Lokomotif Plovdiv’in 200 Bin Euro bonservis istemesi transferi yokuşa sürerken, futbolcu da istediği parayı arttırdı. Eze gündeme geldi

Bu sezon 17 maç 11 gol attı

Gündemdeki isimlerden birisi de daha önce Denizlispor ve Konyaspor’da da forma giyen Patrick Friday Eze. Nijeryalı futbolcu son olarak Katar takımlarından Al Ahli’de forma giyiyordu. Boşta olan futbolcu bu sezon ligde 11 maçta 5, Katar Kupası’nda da 6 maçta 6 gole imza attı. Yeşil siyahlı ekip Giresunspor’un santrforu Ibrahima Balde ile takibine devam ediyor. Futbolcunun bonservis ve kendi istediği yıllık ücret 600 bin Euro olduğundan bu transfer rafta duruyor. N Erdem ÖVÜÇ

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