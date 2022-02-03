Bağdat gaza bastı

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Play-Off iddiası ile yoluna devam eden Bağdat ile ligde kalmak isteyen Arslanbey Organize, Arslanbey’de karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Bağdatspor, maçı 3-1 kazandı. Son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden ve puanını 25’e çıkaran Bağdat goller Yunus Emre Aygün (2) ve Melih Ahmet Kaçar’dan geldi. 75. dakika Bağdatlı İsmail kırmızı kart gördü. Bağdat Başkanı Burak Kanpara “Önemli bir galibiyet daha elde ettik. Takımı yürekten kutluyorum. Play-Off’a kalacağız. Bu galibiyeti Kandıra Cezaevinde yatmakta olan Paşalı ağabeylerime ve kardeşlerime armağan ediyorum. Bu arada yoğun işlerim sebebi ile de Hodri Meydan Derneği’nden istifa ettiğimi de ayrıca belirtmek istiyorum” dedi.