Kartepe zirvede

Kartepe Belediyespor Karate Takımı, Manisa'da düzenlenen İllerarası Murat Eşsiz Karate Turnuvası'nda başarı elde etti. Kartepe Belediyespor adına müsabakaya çıkan 11 sporcudan 4'ü dereceye girdi. Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 17 ilden 950 sporcu katıldı. Kartepe Belediye, 9’u bayan, 2’si erkek olmak üzere toplamda 11 sporcuyla mücadele etti. Kartepeli 4 sporcu kilolarında dereceye girdi.