Gençler nazara geldi

Darıca G.B. U19, bu sezonki 2.mağlubiyetini aldı. Altyapıda sancılı günler geçiren, Özgür Demirtaş ve ekibinin istifasıyla sarsılan Darıca Gençlerbirliği U19 takımı, erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor’a 1-0 yenilerek bu sezonki 2.mağlubiyetini aldı.