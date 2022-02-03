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03 Şub 2022 - 15:00- Gündem G: 03 Şub 2022 - 15:03

Gazetemizin Matbaa Sorumlusu Güler’in acı günü

Gazetemizde Matbaa Sorumlusu olarak görev yapan İrem Güler’in dayısı Fecri Saral (68), yakalandığı koronavirüsün bir süredir tedavi gördüğü kanseri tetiklemesi sonucu hayatını kaybetti
Gazetemizin Matbaa Sorumlusu Güler’in acı günü mask

Gölcük Tersanesi’nden emekli ve Gölcük’te sevilen Fecri Saral, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Merhum Kazım ve Fatma Saral’ın oğlu, Sevgi Saral’ın kardeşi, merhum Cüneyt Saral, Sevim Güler, Ercüment Saral ve Engin Saral’ın ağabeyi, Oya Saral’ın eşi ve gazetemizin Matbaa Sorumlusu İrem Güler’in dayısı olan Fecri Saral (68) yakalandığı koronavirüsün tedavi gördüğü amansız hastalığı tetiklemesi sonucu dün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Saral’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gölcük Merkez Camii’nden kaldırılarak Hasaneyn Köyü Mezarlığı’na defnedildi.
# çocuk

03 Şub 2022 - 15:00 - Gündem

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