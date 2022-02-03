Kocaeli'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ahmet Bayram

Kartepe Rahmiye Mahallesi Soğuk Pınar Sokak’ta ikamet eden çiftçi, 8 çocuk babası Ahmet Bayram (82) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bayram’ın cenazesi Rahmiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Emine Çavuşoğlu

İzmit Çukurbağ Mahallesi Özdemir Çıkmazı Sokak’ta ikamet eden eski Parlak Kardeşler Pastanesi’nin sahibi merhum Mustafa Çavuşoğlu’nun eşi, 1 çocuk annesi Emine Çavuşoğlu (80) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çavuşoğlu’nun cenazesi öğle namazında Bağçeşme Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fecri Saral

Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde ikamet eden tersaneden emekli, 2 çocuk babası Fecri Saral (67) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Saral’ın cenazesi öğle namazında Merkez Camii’nden alınarak Hasaneyn Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Seher Timur

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 42. Sokak’ta ikamet eden, işçi emeklisi Necati Timur’un eşi, 2 çocuk annesi Seher Timur (81) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Timur’un cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camii’nden alınarak Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tuğba Yolcu

Derince Yenikent Mahallesi Öykü Sokak üzerinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi'nden emekli şoför Mehmet Ali Yolcu ve Aysel Yolcu çiftinin 3 çocuğundan biri Tuğba Yolcu (32) Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 11 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç Tuğba’nın vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Tuba öğle namazını müteakiben Elmalık Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan Tuğba’nın uzun yıllardır astım bronşit rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.