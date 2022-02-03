Reklamı Kapat
03 Şub 2022 - 15:08- Gündem G: 03 Şub 2022 - 15:15

Kocaeli'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kocaeli'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti mask

Ahmet Bayram

Kartepe Rahmiye Mahallesi Soğuk Pınar Sokak’ta ikamet eden çiftçi, 8 çocuk babası Ahmet Bayram (82) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bayram’ın cenazesi Rahmiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Emine Çavuşoğlu

İzmit Çukurbağ Mahallesi Özdemir Çıkmazı Sokak’ta ikamet eden eski Parlak Kardeşler Pastanesi’nin sahibi merhum Mustafa Çavuşoğlu’nun eşi, 1 çocuk annesi Emine Çavuşoğlu (80) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çavuşoğlu’nun cenazesi öğle namazında Bağçeşme Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fecri Saral

Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde ikamet eden tersaneden emekli, 2 çocuk babası Fecri Saral (67) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Saral’ın cenazesi öğle namazında Merkez Camii’nden alınarak Hasaneyn Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Seher Timur

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 42. Sokak’ta ikamet eden, işçi emeklisi Necati Timur’un eşi, 2 çocuk annesi Seher Timur (81) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Timur’un cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camii’nden alınarak Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tuğba Yolcu

Derince Yenikent Mahallesi Öykü Sokak üzerinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi'nden emekli şoför Mehmet Ali Yolcu ve Aysel Yolcu çiftinin 3 çocuğundan biri Tuğba Yolcu (32) Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 11 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç Tuğba’nın vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Tuba öğle namazını müteakiben Elmalık Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan Tuğba’nın uzun yıllardır astım bronşit rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.

# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, Kocaeli haberleri, kocaeli guncel haberler, Kocaeli Gazete, kocaeli gazete haber, kocaeli gündem, Başiskele, Kartepe, kocaeli flas haber, kocaeli manset-haber, son dakika haberleri, Dilovası, Darıca, Gölcük, İzmit, , Gebze, Körfez, Çayırova, kocaeli son dakika, çocuk, eğitim, Mustafa, Sokak

03 Şub 2022 - 15:08 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.523.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe zirvede mask
Kartepe zirvede
“Model Fabrika ile daha fazla   üretim yapmak mümkün olacak”        mask
“Model Fabrika ile daha fazla   üretim yapmak mümkün olacak”       
Pastacılar’a Fatih Aysel de aday mask
Pastacılar’a Fatih Aysel de aday
Genç Ticaret Elçileri Projesi başlıyor mask
Genç Ticaret Elçileri Projesi başlıyor
Söğüt: Kesinlikle dolgu yapılmayacak mask
Söğüt: Kesinlikle dolgu yapılmayacak
Naci Girginsoy Öykü Yarışması düzenleniyor mask
Naci Girginsoy Öykü Yarışması düzenleniyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL