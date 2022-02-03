Kocaeli'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ahmet Bayram
Kartepe Rahmiye Mahallesi Soğuk Pınar Sokak’ta ikamet eden çiftçi, 8 çocuk babası Ahmet Bayram (82) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bayram’ın cenazesi Rahmiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Emine Çavuşoğlu
İzmit Çukurbağ Mahallesi Özdemir Çıkmazı Sokak’ta ikamet eden eski Parlak Kardeşler Pastanesi’nin sahibi merhum Mustafa Çavuşoğlu’nun eşi, 1 çocuk annesi Emine Çavuşoğlu (80) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çavuşoğlu’nun cenazesi öğle namazında Bağçeşme Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Fecri Saral
Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde ikamet eden tersaneden emekli, 2 çocuk babası Fecri Saral (67) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Saral’ın cenazesi öğle namazında Merkez Camii’nden alınarak Hasaneyn Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Seher Timur
İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 42. Sokak’ta ikamet eden, işçi emeklisi Necati Timur’un eşi, 2 çocuk annesi Seher Timur (81) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Timur’un cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camii’nden alınarak Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Tuğba Yolcu
Derince Yenikent Mahallesi Öykü Sokak üzerinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi'nden emekli şoför Mehmet Ali Yolcu ve Aysel Yolcu çiftinin 3 çocuğundan biri Tuğba Yolcu (32) Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 11 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç Tuğba’nın vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Tuba öğle namazını müteakiben Elmalık Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan Tuğba’nın uzun yıllardır astım bronşit rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.