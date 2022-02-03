Kocaeli'nin zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi ocak ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre ocak ayında Kocaeli’nin de bulunduğu bölgede yüzde 11,36 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 11,10 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise bölgemizdeki fiyat artışı yüzde 51,48 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 48,69’un 2,79 puan üstünde gerçekleşti. Kocaeli’de ocak ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 69,97 artış ile elektrik ücreti oldu. Elektriği yüzde 63,50 artış ile dolmalık biber, yüzde 61,31 ile çarliston biber, yüzde 54,61 artış ile doğalgaz abonman ücreti ve yüzde 50,12 artış ile salatalık izledi. Kocaeli’de fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -11,07 ile kadın ceketi oldu.