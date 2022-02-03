Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde eğitim devam edecek!

Kocaeli Valiliği, kentte tartışmalara neden olan okul yıkımları ve öğrencilerin başka okulda eğitim görmeleri ile ilgili duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, “Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda deprem tahkiki yapılan ve çalışmaları devam ettirilen 40 okul binasından 12 sinin güçlendirilmesi bitmiş, geriye kalan 28 adet okul binasının çalışmalarına başlanılmış ve bunlardan; İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi, Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi binalarının yıkım kararı 22 Ocak 2022 tarihinde onaylanmış olup YIK-YAP programına dahil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza uygulanacak projeler ile birlikte sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.
VELİLER TEPKİLİ
Açıklamanın devamında Taşınacak okullar ile ilgili okul müdürleri, okul aile birlikleri ile karşılıklı olarak görüş alış-verişinde bulunarak; eğitimciler, okul müdürleri ve okul aile birliklerinin görüşlerine önem verileceği belirtilmiş ve öğrencilerimiz için en sağlıklı kararın verileceği münazara edilmiştir” şeklinde ifadeler yer alırken okullar ile ilgili planlanan çalışmalar hakkında net bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin yıkımı nedeniyle öğrencilerin Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde eğitim göreceği duyurusu üzerine Yahya Kaptan Anadolu Lisesi velileri duruma tepki göstermiş, ikili eğitime de karşı olduklarını açıklamışlardı. Tepkiler sonrası Namık Kemal Anadolu Lisesi’nden yapılan resmi açıklamada “2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının 2.yarısına İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri derslere kendi okul binasında başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yaziklar Olsun - BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ OLMASIN ,KABUL ETMEYENLERİN OLSUN ALLAHA HAVALE EDİYORUZ.HİÇ BELLİ OLMAZ ONLARINKI DOKTOR OLACAK DERKEN ,BİZİMKİLER DOKTOR OLUR ,ALLAH KORUSUN DEPREM OLMASI HALİNDE KABUL ETMEYEN VELİLER VE OKUL YETKİLİLERİ BU KADAR ÇOCUKLARIN VEBALİNİ NASIL TAŞIYACAKLAR ONLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUZ.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.