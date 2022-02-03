Velilerin tepkisinin ana nedeni ikili eğitim!

Kocaeli Valiliği, kentte tartışmalara neden olan okul yıkımları ve öğrencilerin başka okulda eğitim görmeleri ile ilgili duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, “Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda deprem tahkiki yapılan ve çalışmaları devam ettirilen 40 okul binasından 12 sinin güçlendirilmesi bitmiş, geriye kalan 28 adet okul binasının çalışmalarına başlanılmış ve bunlardan; İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi, Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi binalarının yıkım kararı 22 Ocak 2022 tarihinde onaylanmış olup YIK-YAP programına dahil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza uygulanacak projeler ile birlikte sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

VELİLER TEPKİLİ

Açıklamanın devamında Taşınacak okullar ile ilgili okul müdürleri, okul aile birlikleri ile karşılıklı olarak görüş alış-verişinde bulunarak; eğitimciler, okul müdürleri ve okul aile birliklerinin görüşlerine önem verileceği belirtilmiş ve öğrencilerimiz için en sağlıklı kararın verileceği münazara edilmiştir” şeklinde ifadeler yer alırken okullar ile ilgili planlanan çalışmalar hakkında net bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin yıkımı nedeniyle öğrencilerin Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde eğitim göreceği duyurusu üzerine Yahya Kaptan Anadolu Lisesi velileri duruma tepki göstermiş, ikili eğitime de karşı olduklarını açıklamışlardı. Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nde de ve diğer liselerde de benzer durumlar yaşanırken gazetemiz İzmit’te yıkılması planlanan okulların velileriyle görüştü.

NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ’NİN YIKIMI DURDURULDU MU?

Veliler, tepkiler sonrası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri değil Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin eğitim görebileceği, bununla ilgili çalışmalar olduğunu duyduklarını belirtirken resmi yazının ise henüz olmadığını belirtti. Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin yıkılmasının durdurulduğu da duyum olarak aldıklarını belirten veliler Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıldığını belirtti. Bir diğer yandan Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin resmi sitesinde “2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının 2.yarısına İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri derslere kendi okul binasında başlayacaktır” ifadelerine yer verilirken velilerin duyumu onaylanmış oldu.

EĞİTİM KAMPÜSÜ DURHASAN KÖYÜ’NDE DEĞİL

Bazı okullardaki öğrencilerin Eğitim Kampüsü’nde eğitim göreceğini, yer olarak da Durhasan olarak duyurulduğunu belirten veliler, tepkilere neden olmasının net bilgi verilmeyerek Durhasan Köyü olarak algılandığını ancak Kocaeli Fen Lisesi’nin arka tarafında yer aldığını belirtti. Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin yıkımının seneye olma ihtimali olduklarını da belirten veliler eğitim kampüsünün hem ulaşım noktasında hem de şehir merkezine yakınlığı noktasında gayet uygun bir noktada olduğunu da belirtti.

TEMEL SORUN İKİLİ EĞİTİM

Veliler, temelde çocuklarının ikili eğitime geçecek olmalarından kaynaklı sorunların yaşandığını belirtirken “Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Çocuklar Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde de okusa Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde de okusa eğitim kampüsünde de okusa ikili eğitim kesinlikle yapılmamalı. Bütün veliler ikili eğitime karşı” ifadelerine yer verdi.

“DEPREM RAPORU VAR MI?”

Okulların deprem gerekçesiyle yıkımı ile ilgili de konuşan veliler “Deprem gerekçeli yıkılma konusu duyuruldu. Mimar Sinan Anadolu kentsel dönüşüm içerisinde. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor deseler, bir sene içerisinde yenisi yapılacak denilse kimse sesini çıkarmaz. Mimar Sinan Anadolu Lisesi güçlü bir okul. Deprem ile ilgili araştırmayı mimarlar, mühendisler vb. yaptı mı? ‘Araştırmayı yaptık; deprem nedeniyle yıkılması ile ilgili bir rapor hazırladık’ gibi bir durum da yok. Vali, milli eğitim müdürü kentsel dönüşüm için yıkabilir. Valilik açıklamasında 2021 yılının birinci ayındaki yıkım kararından bahsediliyor. Önemli olan depremle ilgili rapor var mı? Okulların sapasağlam olduğunu düşünüyoruz. Fiziki olarak bugüne kadar hiç şikayet gelmedi. Vatandaşa şeffaf olmadılar. Eğitim Kampüsü’nü çok rahat kabul edebilecek insanlar veliler” dedi.