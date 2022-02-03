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03 Şub 2022 - 16:00- Gündem G: 03 Şub 2022 - 16:32

Büyükakın, “Birlikte olursak aşamayacağımız hiçbir sorun yok”

"Muhalefet algılarıyla var olma derdinde” diyen Başkan Büyükakın, “Bunların siyaseti taş üzerine taş koymak değil taş koyanı taşlamak" dedi.     

Büyükakın, “Birlikte olursak aşamayacağımız hiçbir sorun yok” mask

Kandıra’da esnaflarla buluşan ve gündemi değerlendiren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, dünyadaki petrol fiyatlarındaki artışın ülkeler üzerinde ki olumsuz etkilerinden bahsederek, "Şuan yakıtlarda ki artışın döviz fiyatlarında ki artışla da tek başına alakası yok.  Bir varil petrol fiyatı 20 dolardan bugün itibariyle 90 dolara çıktı. Sadece dolar 8 TL'den 13 TL'ye çıktı diye olmadı bu artışlar. Mesela bugün Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde de tarım ciddi sıkıntılar içinde. Örneğin İspanya tarım arazilerinde büyük sıkıntılar yaşıyor. Avrupa Birliği’de tarım anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu Türkiye'ye de yansıyor. Biz insanımızla birlikte bir ve beraber olursak tüm sorunları aşacağımıza benim inancım tamdır" dedi.  

 

"HÜKÜMETİMİZ DOĞALGAZ FİYATLARI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Dünya genelinde yaşanan doğalgaz sıkıntısı üzerinden yapılan algılara da değinen Başkan Büyükakın, "Doğalgaz fiyatlarında dünya genelinde yüksek bir artış var. Fakat şu an bize gelen fatura örnek olarak 100 TL ise aslında o fatura 200 TL’dir. Devletimiz, bizlere gelen fatura kadarını kendisi ödüyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümet bu artışı yansıtmamak için elinden geldiği imkanlar doğrultusunda mücadele ediyor.  Maalesef muhalefetin doğalgaz üzerinden yaptığı siyasetin bir dayanağı yok. Türkiye'nin İran'dan aldığı gaz bizim İZGAZ’ın bir yıllık tüketimi kadar. İran, Türkiye'ye gaz vermedi bu hale geldik demek deli saçması bir şey." diye konuştu.  

 

"BUNLARIN SİYASETİ TAŞ ÜZERİNE TAŞ KOYMAK DEĞİL, TAŞ KOYANI TAŞLAMAK"   

Büyükşehir projelerine muhalefetin yaklaşımını da değerlendiren Başkan Büyükakın, "Muhalefet algılarıyla var olma derdinde. Büyükşehir olarak bize de aynı şeyleri yapıyorlar. Bir şey yapacağız diyoruz. Hemen "neden yapmadınız" diyorlar. Yapmaya başlıyoruz. "Böyle mi yapılır, kötü yapıyorsunuz, yapa yapa bunu mu yaptınız" diyorlar. Onu demezlerse illa başka bir şey diyorlar. Muhalefet eleştirmekten çok sürekli tutarsız ve altlığı olmayan ifadelerle siyaset yapıyor. Örneğin, bu şehirde tramvay yaptık. Bunlar ilk başta "Hani tramvay yapacaktınız" dediler. Sonra başladık. "Böyle iş mi yapılır milletin canını çıkardınız" dediler. Tramvay tamamlandığında bindiklerinde de "Tabi ki yapacaksınız" dediler. Bunların siyaseti taş üzerine taş koymak değil taş koyanı taşlamak" ifadelerini sarf etti. 

 

"ÜLKEMİZİ REFAHA ÇIKARACAK KİŞİ CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR" 

Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük hizmetlerin son 20 yılda yapıldığını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Cumhuriyetimizin 100 yıla yaklaşan tarihinde birçok alanda son 20 yılda yapılan işler daha önce yapılanların üç dört katını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılmıştır. Bu zorlu süreçten ülkemizi refaha çıkaracak olanda, daha çok hizmetleri yapmak için lider olacak olan kişi de yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.” şeklinde konuştu. 

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03 Şub 2022 - 16:00 - Gündem

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