İzmit Sanayi Sitesi'nde saat 16:00 itibariyle trafonun yanması sonucu tüm site elektriksiz kaldı. İşleri aksayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor.
İzmit Sanayi Sitesi elektriksiz kaldı
İzmit Sanayi Sitesi'nde saat 16:00 itibariyle trafonun yanması sonucu tüm site elektriksiz kaldı. İşleri aksayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine...
Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor
Bayan tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor. Müracaat : KARDELEN FIRIN02623111816
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.0537 566 86 87
BAY PERSONEL ALINACAKTIR
Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen - BAY personel aramaktayız.
BOYA USTASI ARANIYOR
OTO PORT kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.0536 463 33 54
ELEMAN ARANIYOR
Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere; - Askerlik engeli bulunmayan - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...0554 496 91 53
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor.05375668687
Eleman aranıyor
ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...05322428050
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Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0538 094 41 95
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
EROL DEMİRBEK TÜRK - BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZ DEMİŞTİ . BUNLARDA İYİ GÜNLERİNİZ GÖRECEKSİNİZ .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.