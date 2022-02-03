Reklamı Kapat
03 Şub 2022 - 16:28- Asayiş G: 03 Şub 2022 - 17:06

İzmit Sanayi Sitesi elektriksiz kaldı

İzmit Sanayi Sitesi'nde saat 16:00 itibariyle trafonun yanması sonucu tüm site elektriksiz kaldı. İşleri aksayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine...
İzmit Sanayi Sitesi elektriksiz kaldı mask

İzmit Sanayi Sitesi'nde saat 16:00 itibariyle trafonun yanması sonucu tüm site elektriksiz kaldı. İşleri aksayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. 

03 Şub 2022 - 16:28 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.523.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

EROL DEMİRBEK TÜRK - BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZ DEMİŞTİ . BUNLARDA İYİ GÜNLERİNİZ GÖRECEKSİNİZ .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 17:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti mask
Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
Annesi ve babası öldürülen genç kız: "Sanık bana sözlü tacizde bulunmuştu" mask
Annesi ve babası öldürülen genç kız: "Sanık bana sözlü tacizde bulunmuştu"
2 milyon TL için bantlanarak öldürülmüştü, sanıklar o günü anlattı mask
2 milyon TL için bantlanarak öldürülmüştü, sanıklar o günü anlattı
Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü mask
Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü
Kocaeli’de kimyasal madde paniği mask
Kocaeli’de kimyasal madde paniği
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu mask
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL