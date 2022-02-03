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03 Şub 2022 - 20:00- Gündem G: 03 Şub 2022 - 17:01

Tesadüfler zinciri İzmit Meclisi’nde dengeleri değiştirdi

MHP’li 3 meclis üyesinin katılmadığı İzmit Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda MİA Projesi’nde akaryakıt istasyonu alanı için imar değişikliği istenilen madde, Millet İttifakı’nın meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti. MHP’den 3, AKP’den ise 2 meclis üyesinin meclise katılmaması, çıkması olası maddenin reddine neden oldu. Bunun bir tesadüf mü yoksa bir tepkinin sonucu mu olduğu ise akıllarda soru işareti olarak kaldı
Tesadüfler zinciri İzmit Meclisi’nde dengeleri değiştirdi mask

İzmit Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısının 13’üncü gündem maddesinde Merkezi İş Alanı (MİA) Projesi’nde bulunan bir alanın ‘Akaryakıt İstasyonu’ alanı olarak dönüştürülmesi maddesi Cumhur İttifakınca istense de madde ret kararı aldı. Çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olduğu meclise, MHP’li meclis üyeleri İlker Kazan, Engin Duymaz ve Ayhan Arpacı katılmadı. AKP’li Hüseyin Alyüz de meclise katılmayan üyelerdendi. AKP’li Fatih Özcan da oylamaya geç kalınca Cumhur İttifakı’nın 4 meclis üyesi oylamaya katılmamış oldu. Mecliste yapılan oylamalar eşitlikle sonuçlandı. Tüzük gereği eşitlik durumunda başkana 2 oy hakkı verildiği için bütün kararlar Millet İttifakı’nın isteği doğrultusunda gerçekleşti.

MECLİS ÜYELERİ NEDEN GELMEDİ?

Meclis toplantısının 13’üncü gündem maddesinde, Merkezi İş Alanı (MİA) Projesi’nde bulunan bir alanın ‘Akaryakıt İstasyonu’ alanı olarak dönüştürülmesi vardı. Kişiye özel rant gibi algılanan madde Cumhur İttifakı’na rağmen eksik meclis üyeleri nedeniyle reddedildi. MHP’li meclis üyesi İlker Kazan rahatsızlığı nedeni ile katılamadığını ifade ederken Engin Duymaz köy ziyaretinde olduğu için toplantıya yetişemediğini, Ayhan Arpacı ise hastanede ameliyatı olduğu gerekçesiyle meclise katılamadığını belirtti. AKP’li Hüseyin Alyüz de Covid-19 şüphesiyle hastaneye test verdiği ve bu yüzden partisinin bilgisi dahilinde meclise katılmadığını ifade etti. Diğer meclis üyesi Fatih Özcan ise meclise geç kalmıştı. Yaşanan bu tesadüfler zinciri ise 13’üncü maddenin reddine neden oldu.
# İzmit belediyesi

03 Şub 2022 - 20:00 - Gündem

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