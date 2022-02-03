Kocaeli'de TIR devrildi: D-100 İstanbul istikameti trafiğe kapandı!

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D-100 Karayolu'nda İstanbul yönüne giden Zeki Karataş idaresindeki 41 UE 318 plakalı konteyner yüklü tır, Dilovası batı kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Zeki Karataş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İçerisinde kimyasal madde olduğu öğrenilen konteynerden olası sızıntı ihtimaline karşı tedbir alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.