Kocaeli'de TIR devrildi: D-100 İstanbul istikameti trafiğe kapandı!

D-100 Karayolu'nda İstanbul yönüne giden Zeki Karataş idaresindeki 41 UE 318 plakalı konteyner yüklü tır, Dilovası batı kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Zeki Karataş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İçerisinde kimyasal madde olduğu öğrenilen konteynerden olası sızıntı ihtimaline karşı tedbir alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.