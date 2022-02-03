Namık Kemal Lisesi öğrencileri hakkında yeni karar!

Kocaeli Valiliği, kentte tartışmalara neden olan okul yıkımları ve öğrencilerin başka okulda eğitim görmeleri ile ilgili duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, “Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda deprem tahkiki yapılan ve çalışmaları devam ettirilen 40 okul binasından 12 sinin güçlendirilmesi bitmiş, geriye kalan 28 adet okul binasının çalışmalarına başlanılmış ve bunlardan; İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi, Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi binalarının yıkım kararı 22 Ocak 2022 tarihinde onaylanmış olup YIK-YAP programına dahil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza uygulanacak projeler ile birlikte sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.
İKİLİ EĞİTİM SORUNU
Açıklamanın devamında Taşınacak okullar ile ilgili okul müdürleri, okul aile birlikleri ile karşılıklı olarak görüş alış-verişinde bulunarak; eğitimciler, okul müdürleri ve okul aile birliklerinin görüşlerine önem verileceği belirtilmiş ve öğrencilerimiz için en sağlıklı kararın verileceği münazara edilmiştir” şeklinde ifadeler yer alırken okullar ile ilgili planlanan çalışmalar hakkında net bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin yıkımı nedeniyle öğrencilerin Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde eğitim göreceği duyurusu üzerine Yahya Kaptan Anadolu Lisesi velileri duruma tepki göstermiş, ikili eğitime de karşı olduklarını açıklamışlardı.
ÖĞRENCİLER EĞİTİM KAMPÜSÜNE GİDECEK
Tepkiler sonrası Namık Kemal Anadolu Lisesi’nden yapılan resmi açıklamada “2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının 2.yarısına İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri derslere kendi okul binasında başlayacaktır” ifadelerine yer verildi. Akşam saatlerinde İl Milli Eğitim’den edinilen bilgilere göre İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencilerinin dönem açıldıktan bir ya da iki hafta sonra, İzmit Karadenizliler Mahallesi’ndeki 2 bin kişilik yeni eğitim kampüsüne taşınmasına karar verildi.
Namık Kemal Lisesi öğrencileri hakkında yeni karar!
İzmit Namık Kemal Lisesi yönetimi tarafından ikinci dönemin kendi okullarında devam edeceği duyurulurken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre okulun öğrencilerinin dönem açıldıktan bir ya da iki hafta sonra, İzmit Karadenizliler Mahallesi’ndeki 2 bin kişilik yeni eğitim kampüsüne taşınacağına karar verildi.
03 Şub 2022 - 19:22 - Eğitim Yazdır
Muhabir Nazım Özgün Erbulan
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.