Başkan Şayir’den muhtarlara teşekkür

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Geçtiğimiz hafta bölgemizde ve Dilovası’nda etkili olan kar yağışı sonrası Dilovası Belediyesi karla mücadele ekipleri ile birlikte saha da vatandaşların yoğun kardan etkilenmemeleri ve yolların açık olabilmesi noktasında canla başla çalışan mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.

MUHTARLARA “KAR” TEŞEKKÜRÜ

Mahalle muhtarlarını Dilovası Tepe Restaurant’ta ağırlayan Başkan Şayir, yaptığı konuşmada; “Göreve geldiğimiz günden bu yana mahalle muhtarlarımız ile bir ekip halinde gece-gündüz demeden Dilovası’nın ve Dilovası halkının geleceği için omuz omuza çalışıyoruz. Birlikte, ortak akılla yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini her geçen gün alıyoruz. Kış mevsimi gereği tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemizde geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı etkisinde kaldı. Türkiye genelinde birçok sıkıntıların yaşanmasına neden olan kar yağışında muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlik halinde el birliği yaparak ilçemizde herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına güzel bir çalışma ortaya koyduk. Her daim yanımızda olan vatandaşlarımızın sıkıntıları ile dertleşen muhtarlarımıza yaşanan kar yağışı sürecinde vatandaşların mağdur olmaması adına bizlere verdikleri desteklerden dolayı ilçem adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİ

Toplantının ardından Başkan Şayir, 12 mahalle muhtarına günün anısında tek tek teşekkür ederek plaket takdim etti.

NİHAT KARADAŞ STADI YAKINDA AÇILIYOR

Teşekkür yemeğinin ardından mahalle muhtarları ile birlikte yenileme çalışmaları son aşamaya gelen Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nı incelediler. İnceleme gezisinde baştan aşağı yenilenen stadın yakında biterek Dilovası gençliğinin hizmetine açılacağını belirten Başkan Şayir, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile başlattığımız çalışma ile Dilovası stadı olarak bilinen Şehit Nihat Karadaş Stadımızı baştan aşağıya yeniledik. Kısa sürede açılışını hep birlikte yapacağız inşallah. Geleceğimiz olan gençlerin daha güzel şartlarda spor yapmaları için yapılan çalışmamız kısa sürede bitecek ve binlerce gencimize hizmet verecektir. İlçemize şimdiden hayırlı olsun. Spor ile Yükselen Şehir Dilovası vizyonumuz ile çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.