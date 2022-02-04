Önce imza ardından antrenman

Kocaelispor’da yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ve transferler için bugün imza töreni düzenlenecek. Körfez Brunga Tesisleri’ndeki organizasyon saat 17.00’de gerçekleşecek. Taraftara açık yapılacak olan imza töreninin ardından saat 18.00’de antrenman olacak. Yeşil siyahlılar hem imza törenini hem de antrenmanı adeta bir şölen havasında takip edecek.
SON TRANSFER PORTEKİZ’DEN OLUYOR
Yeşil siyahlılar devre arasında Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile birlikte kanat oyuncusu Rasheed Akanbi, santrfor Samed Ali Kaya, sol bek Kerem Can Akyüz, sağ bek Mehmet Yılmaz, stoper Berkay Dabanlı ve son olarak 10 numara pozisyonunda oynayan Dimitrios Kolovos’u renklerine bağladı. Öte yandan 1996 doğumlu Portekizli santrfor Joao Pedro Sousa Silva’nın transferinin bitirilip imza töreninde yer alması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.