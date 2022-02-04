Gençlerin rakibi Tuzla

Kocaelispor U-16 ve 17 takımlarının bugünkü rakibi Tuzlaspor olacak. Maçlar Tuzla Belediyesi Orhanlı Stadı’nda olacak. 16’ların maçı 12.00’de, 17’lerin maçı ise saat 14.30’da başlayacak. Kocaelispor U-16 takımı 9 maç sonunda topladığı 13 puanla dördüncü, U-17 takımı ise 10 maç sonunda topladığı 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.