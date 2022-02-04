04 Şub 2022 - 12:41- Ekonomi G: 04 Şub 2022 - 12:43

KSO'ya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'ndan tanışma ziyareti

Kocaeli Sanayi Odası'na, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Heyeti tanışma ziyareti gerçekleştirdi

KSO'ya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'ndan tanışma ziyareti mask

T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veren, Kocaeli dahil 9 ilde 29 daire başkanlığı ile faaliyet gösteren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı heyeti Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’na tanışma ziyaretinde bulundu. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç, Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Burak Bıyık, Kocaeli Denetim Daire Başkanı Hakkı Sarı ve Kocaeli Denetim Daire Başkan Yardımcısı Çağatay Şen’den oluşan heyet, KSO heyetine kurulun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kartal, Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert, İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu ile İş Geliştirme Uzmanı Dila Denizhan tarafından ağırlanan heyet; kurulun hizmetlerini anlattı, karşılaşılan sorunları dinledi, merak edilen soruları yanıtladı. KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy da heyete Kocaeli hakkında bilgi verdikten sonra bu anlamlı ziyaret ve bilgilendirme için teşekkür etti.

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04 Şub 2022 - 12:41 - Ekonomi

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