Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı. Kocaeli nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 2 milyon 33 bin 441’e yükseldi. Kocaeli nüfusu 2021 yılında bir önceki yıla göre 36 bin 183 kişi arttı. Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi ise yine Gebze oldu. Gebze’nin nüfusu 399 bin 558’e yükseldi. İzmit 371 bin 2 kişi ile Kocaeli’nin en kalabalık ikinci, Darıca ise 219 bin 546 kişi ile en kalabalık üçüncü ilçesi oldu. Kocaeli’nin en az nüfusa sahip ilçesi ise 51 bin 866 kişi ile Dilovası oldu. 2021 yılında Başiskele’nin nüfusu 111 bin 641, Çayırova’nın nüfusu 144 bin 825, Derince’nin nüfusu 144 bin 287, Gölcük’ün nüfusu 172 bin 802, Kandıra’nın nüfusu 52 bin 930, Karamürsel’in nüfusu 58 bin 936, Kartepe’nin nüfusu 131 bin 416, Körfez’in nüfusu ise 174 bin 632’ye yükseldi.
İşte Kocaeli'nin en kalabalık ilçesi
Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi 399 bin 558 nüfus ile Gebze oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.