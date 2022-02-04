04 Şub 2022 - 13:17- Gündem G: 04 Şub 2022 - 13:18

Sahne İzmit sizi dansa çağırıyor!

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde yoğun talep üzerine 2’nci dönem halk dansları ve Street jazz kayıtları başladı

Sahne İzmit sizi dansa çağırıyor! mask


İzmit’in sanata açılan kapısı İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde yoğun talep üzerine 2’nci dönem halk dansları ve Street Jazz kayıtları başladı. Yöresel halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla dansçılar yetiştiren ve kentte bir marka olan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ailesinin bir parçası olmak isteyen 14-25 yaş arasındaki vatandaşlar 7-15 Şubat tarihleri arasında www.izmit.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek. 


DANSIN BÜYÜSÜNÜ BERABER YAŞAYALIM

‘Sahne İzmit dansa çağırıyor’ ve ‘Dansın büyüsünü beraber yaşayalım’ sloganlarıyla yeni dansçıları bünyesine katmaya hazırlanan Sanat Akademi’nde Street Jazz başvuruları da başlıyor. İlgisi olan 9-17 yaş arası gençler 11-19 Şubat tarihleri arasında www.izmit.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek. 
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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04 Şub 2022 - 13:17 - Gündem

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