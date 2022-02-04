Sahne İzmit sizi dansa çağırıyor!

İzmit’in sanata açılan kapısı İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde yoğun talep üzerine 2’nci dönem halk dansları ve Street Jazz kayıtları başladı. Yöresel halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla dansçılar yetiştiren ve kentte bir marka olan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ailesinin bir parçası olmak isteyen 14-25 yaş arasındaki vatandaşlar 7-15 Şubat tarihleri arasında www.izmit.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek.
DANSIN BÜYÜSÜNÜ BERABER YAŞAYALIM
‘Sahne İzmit dansa çağırıyor’ ve ‘Dansın büyüsünü beraber yaşayalım’ sloganlarıyla yeni dansçıları bünyesine katmaya hazırlanan Sanat Akademi’nde Street Jazz başvuruları da başlıyor. İlgisi olan 9-17 yaş arası gençler 11-19 Şubat tarihleri arasında www.izmit.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.