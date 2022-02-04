İYİ Parti İzmit Kuruçeşme ve Yenimahalle'de

İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Başkan Yardımcıları Abdurrahman Akgül, Cavide Yüceer, Erol Derin, Kenan Vural, Yavuz Dursun, Yenimahalle Mahalle Başkanı Tuncay Daylan ve Bekirdere Mahalle Başkanı Özkan Tavşan ile Kuruçeşme ve Yenimahalle esnaflarını ziyaret ettiler. İlçe yöneticileri esnaf ziyareti sonrasında Yenimahalle Muhtarı Yasin Duman, Hatipköy Muhtarı Habibe Aksoy, Kocatepe Muhtarı Mustafa Kabak ve Kuruçeşme Fatih Mahallesi muhtarı Musa Temel’i de ziyaret ederek mahalleler hakkında bilgi aldılar. İYİ Parti İzmit ekibi ayrıca Kocaeli Bayburtlular Derneği Başkanı Ali Baştürk ve Yönetim kurulunu ziyaret ederek sohbet ettiler.

"BİZ ÇÖZERİZ"

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz "Bu haftaki mahalle ziyaretlerimizde Teşkilatımızla birlikte Yenimahalle ve Kuruçeşme mahallerimizi ziyaret ettik. Esnaflarımız çok sıkıntılı günler geçiriyor. Kuruçeşme mahallemizde esnaflarımız kepenk kapatma noktasına geldi. Milletimizin alım gücünün düşük olması ile fiyatlardaki dengeleri sağlayamayan esnafımız çok şikayetçi. Artan doğalgaz ve elektrik faturaları zaten zor günler geçiren esnafımıza çok daha büyük yükler getiriyor. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Sorunlarını dinleyip Genel Merkezimizin ürettiği çözümleri aktarıyoruz. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in her zaman söylediği gibi liyakatli kadrolarımızla biz hazırız, BİZ ÇÖZERİZ" dedi.