Erhan Altın’ın çalıştırdığı Vanspor, Sakarya maçının hazırlıklarını ilimizde yaptı

Pazar günü Sakaryaspor’a konuk olacak olan Vanspor bu maçın hazırlıklarını salı gününden beri ilimizde yapıyor. Vanspor Teknik Direktörü Erhan Altın, kritik maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

BİZİMKİLER VAR

Kocaelispor’un eski teknik direktörü ve futbolcusu Erhan Altın’ın teknik direktörlüğünü, yeşil siyahlı kulübün son döneme damga vurmuş golcülerinden Taner Gülleri’nin yardımcılığını yaptığı, Kocaelispor’dan kiralanan İsa Nalbant ile yine Kocaelispor alt yapısında forma giyen Oktay Gürdal ile İzmitli futbolculardan Uğur Can’ın formasını giydiği Vanspor konuk olacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını salı gününden itibaren Başiskele’de gerçekleştirdi.

BATURMAN VE YILMAZ DA TAKİP ETTİ

Hafta boyunca antrenmanlarını Başiskele’de bulunan Edis Sport Center’de yapan kırmızı siyahlı ekip bugün kampa girecek maç saatini beklemeye başlayacak. Önceki günkü antrenmanı takip edenler arasında Kocaelispor’un eski teknik direktörlerinden ve futbolcularından Bülent Baturman ile menajer Anıl Yılmaz da yer aldı. Teknik Direktör Erhan Altın denetiminde çıktığı ilk maçta Ergene Velimeşe’yi 3-1 mağlup eden Van ekibinde hedef lider rakibine çelme takıp Play-Off iddiasını sürdürmek.