Erhan Altın: Nefis bir şehir, harika bir camia

Van’da çok güzel bir ortam bulduğunun altını çizen Van Spor Teknik Direktörü gazetemize şu açıklamaları yaptı: Ekibimizle birlikte nefis bir şehir, harika bir camiaya geldim. Van gibi doğunun güzide şehrinin, gencecik bir başkan ve yönetiminin hedeflerine, ideallerine ulaşmalarına ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadromuzdaki tüm futbolcularla iyi bir aile olduk.

KOLAY OLMAYACAK

İki haftadır kardan dolayı maç yapmıyorduk, son maçımızı sahamızda kazandık. Sıradaki rakibimiz Sakaryaspor. Bu maçın hazırlıklarını şehrimizde yaptık. Onlar da iki maçtır kaybediyorlar ve bizim maça asılacaklar. Kolay olmayacağını biliyoruz. Van’a en kötü puanlarla dönmek istiyoruz.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Son antrenmanda bir futbolcum sakatlandı, MR çekilecek. Umarım ciddi bir sorunu yoktur. Gerek İzmitli futbolcular, gerekse de diğer futbolcularımızdan çok memnunum. Burada olduğumuzu bilen ve bizleri ziyaret eden, hayırlı olsun diyen tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyor, şehrimize selamlarımı gönderiyorum.