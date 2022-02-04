Bizimkilerden selam var

Vanspor’un 3 İzmitlisi Uğur Can, İsa Nalbant ve Oktay Gürdal tüm şehre selam gönderdi. Ortak bir açıklama yapan futbolcular, Vanspor’daki hem şehir, hem kulüp hem de arkadaşlık ortamından çok memnun olduklarını ifade ettiler. Süre bulurlarsa Sakaryaspor karşısında ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden futbolculardan İsa “Vanspor ve 2. Lig gelişimim için çok iyi oldu. Geçen hafta da Erhan hocam şans verdi ve şükürler olsun ki gol de attım, böyle devam etmek istiyorum” dedi. Uğur Can “Somaspor’un ardından Vanspor’da da şampiyonluk yaşamak istiyorum” derken, Oktay Gürdal ise “Takım olarak kenetlendik. Sakarya maçı da dahil tüm maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz” ifadelerine yer verdi.