Bizimkilerden selam var

Vanspor’un 3 İzmitlisi Uğur Can, İsa Nalbant ve Oktay Gürdal tüm şehre selam gönderdi. Ortak bir açıklama yapan futbolcular, Vanspor’daki hem şehir, hem kulüp hem de arkadaşlık ortamından çok memnun olduklarını ifade ettiler. Süre bulurlarsa Sakaryaspor karşısında ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden futbolculardan İsa “Vanspor ve 2. Lig gelişimim için çok iyi oldu. Geçen hafta da Erhan hocam şans verdi ve şükürler olsun ki gol de attım, böyle devam etmek istiyorum” dedi. Uğur Can “Somaspor’un ardından Vanspor’da da şampiyonluk yaşamak istiyorum” derken, Oktay Gürdal ise “Takım olarak kenetlendik. Sakarya maçı da dahil tüm maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.