Büyükakın: STK’lar milli birlik ve beraberliğin kilit taşıdır

“Sivil Toplum Kuruluşlarının kente dair bir sözü olmalı” diyerek her fırsatta dernek, vakıf ve şehrin her alanda gelişmesine dönük çaba sarf eden kurumlarla bir araya gelen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, son olarak Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Dernek Başkanı Zülküf Eta ve yönetimiyle bir araya geldi. Türkiye’nin tüm renkleri ve kültürüyle içerisinde çok büyük değerleri taşıdığına vurgu yapılan birliktelikte, Kocaeli’nin zengin Anadolu ruhuna yapılacak katkılar da ele alındı. Görüşmede, kadim Anadolu coğrafyasının yüzyıllardır insanını nasıl mayaladığını da değinilirken, gelecek kuşaklara aktarılacak örf ve adetler başta olmak üzere kültürel zenginlikler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Büyükakın, “Sivil Toplum Kuruluşlarını, milli birlik ve beraberliğin kilit taşı olarak görüyorum. Güzel ülkemizin her köşesinden Kocaeli’mize gelen vatandaşlarımız beraberinde bir tarihi ve bir geçmişi bunun yanında bir kültürü de getiriyor. İşte bu da millet ve şehir olarak bir zenginlik kaynağımızdır” dedi.

“STK’LARI BİZLERİN TAMAMLAYICISI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Kocaeli’ne hizmet eden tüm Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yakın işbirliklerine dönük adımlar attıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “STK’lar bizim göremediğimizi göstermek, istikametimizi denetlemek ve kentin ortak değerlerine sahip çıkmada rol oynamalıdır” diyerek, şunları kaydetti: “Büyükşehir Belediyesi olarak STK’ları bizlerin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bugün siz Erzurum Aşkaleli hemşerilerimizin ziyaretini de böyle değerlendiriyorum. Hep birlikte Kocaeli’mizin daha çok gelişmesi ve kalkınması noktasında sizlerin katkılarını şiddetle bekliyoruz.”

“MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN KİLİT TAŞI OLARAK GÖRÜYORUM”

Birlikteliği değerlendiren Başkan Büyükakın, “Sivil Toplum Kuruluşlarını, milli birlik ve beraberliğin kilit taşı olarak görüyorum” diyerek şunları da ekledi: “Güzel ülkemizin her köşesinden Kocaeli’mize gelen vatandaşlarımız beraberinde bir tarihi ve bir geçmişi bunun yanında bir kültürü de getiriyor. İşte bu da millet ve şehir olarak bir zenginlik kaynağımızdır. Dünyada ülkelerin yaşadığı sıkıntılar, ülkemizin bulunduğu bölgedeki birçok olumsuz gelişmeler, aslında bizlerin birbirimize kenetlenmemiz için yeterli birçok sebebi de içerisinde barındırıyor. Bizler ülkemizin ve şehrimizin geleceğe daha güzel bakması için çalışan tüm STK’larımızla iftihar ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da sivil aklın ve vicdanın yanında yer almaya devam edeceğiz.”

ETA: ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Dünyanın içerisinde geçtiği zor süreçte Erzurum Aşkaleliler Derneği olarak üzerimize düşen tüm ödevleri yapmak için gayret ediyoruz” diyerek birliktelikte düşüncelerini dile getiren Eta, Erzurum’un tüm kültürünü Kocaeli’de yaşatmak ve tanıtmak içinde çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Dernek olarak önümüzdeki süreçte Erzurum’un kadim kültürü başta olmak üzere değerlerini tanıtmak için adımlar atacağız. Aşkale’mizin 3 Mart düşman işgalinden kurutuluş günü başta olmak üzere Kocaeli’de bir dizi etkinliklerimiz de olacak. Milli ve manevi değerlerimizi her fırsatta yaşatacak hizmetlerimizle üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada bugün ziyaret vesilesiyle bizleri makamında ağırlayan Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimize güzel hizmetler yapılması noktasında bizler de katkı sunmaya devam edeceğiz.”

“STK’LAR BİZİM YOL ARKADAŞIMIZDIR”

“Türkiye’nin yüzyıllar ötesinden günümüze taşınmış tüm kıymetli gelenekleri ve kültürleri gelecek nesillere aktarmak için STK’ların işlerini kolaylaştırıyoruz” diyerek Sivil Toplum Kuruluşlarına olan desteğini bir kez daha belirten Başkan Büyükakın, “Dernekler, vakıflar ve fedakârlıkla yapılan gönüllük girişimlerine elbette bizlerin de katkısı devam edecektir. STK’lar bu kent için görevlerini ve hizmet alanlarını ne kadar güçlü yaparlarsa şehrimizin gelişimi de bir o kadar hızlı ve güzel olur. Bu nedenle STK’lar bizim yol arkadaşımızdır. Ortak aklın ve katılımcı demokrasinin aracı olarak görüyoruz. Sizlerin güçlü ve fikirleriyle toplum başta olmak üzere kurumları aydınlatıcı yaklaşımları bizler içinde hizmetlerimizin ve projelerimizin hayata geçmesinde yol gösterici olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.