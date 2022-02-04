Karatenin şampiyonları Kocaeli’den çıkacak

Katıldıkları şampiyonalarda Türk Bayrağı’nı dalgalandıran Haldun Alagaş, Eray Şamdan, Tuba Yakan gibi karatenin değerlerini yetiştiren ve sporun kenti haline gelen Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ilk gün müsabakaları sona erdi. Erkekler Kumite +84 kg Ömer Faruk Arslan, Kumite 84 kg Bursa’dan Emir Buğra Gencan, Kumite 75 kg İstanbul’dan Erman Eltemur ile Bayanlar Kumite 68 kg İstanbul’dan Eda Eltemur rakiplerini mağlup ederek şampiyon olup mutlu sona ulaştı. Yahya Kaptan Şehit Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonunda, Büyüksehir Belediyesince hazırlanan bazı tarihi yerlerin dekoratif modelleri izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Kocaeli’de geniş bir katılımla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyona 41 ilden 600’e yakın karatecinin katıl. Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nın ilk gününde sporcular dört sıklette yarıştı. Müsabakaları Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ile yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Spor Şube Müdürü Barış Çoban, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli’nin Dünya Şampiyonu Sporcusu ve Türkiye Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Haldun Alagaş ile vatandaşlar izleyerek, büyük ilgi gösterdi.

TÜRK KARATESİNİN ÜNLÜ İSİMLERİ

Türk karatesinin ünlü isimlerinin mücadele ettiği Büyükler Karate Şampiyonası Erkekler Kumite +84 kg eleme röpresaj müsabakalarıyla başladı. 3-5 Şubat tarihleri arasında Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Erkekler Kumite +84 kg, 84 kg, 75 kg ile Bayanlar Kumite 68 kg eleme röpresaj ve final müsabakaları sona erdi. Başarılı olan sporcular aynı gün final müsabakalarında şampiyon olmak için ter döktü. Aynı gün ayrıca dereceye giren sporculara Madalya Töreni düzenlendi.

AÇILIŞ SEREMONİSİ YAPILACAK

Açılış Seremonisi töreni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz’un katılımıyla cuma günü saat 17.00’de gerçekleşecek. 6 Şubat Pazar günü Avrupa Şampiyonasına katılacak milli takımın seçmeleri yapılacak.

DERECEYE GİRENLERE MADALYA

Türkiye Karate Şampiyonası Erkekler Kumite +84 kg, 84 kg, 75 kg ile Bayanlar Kumite 68 kg eleme röpresaj ve final müsabakaları sonucu dereceye girenlere madalyalarını Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Barış Çoban, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli’nin Dünya Şampiyonu Sporcusu ve Türkiye Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Haldun Alagaş verdi.

MUTLU SONA ULAŞTILAR

Erkekler Kumite +84 kg finalinde Rıdvan Kaptan’ı mağlup eden İstanbul’dan Ömer Faruk Arslan şampiyon olup birincilik kürsüsüne çıkarken 3.’lük maçlarında ise gruplarında rakiplerini yenen Kilis’ten Necip Göktürk Subaşı ve Sakarya’dan Fatih Şen mutlu sona ulaştı. Erkekler Kumite 84 kg finalinde İstanbul’dan Samet Gök’ü mağlup eden Bursalı Emir Buğra Gencan şampiyon olup birincilik kürsüsüne çıkarken, 3.’lük maçlarında ise gruplarında rakiplerini yenen Artvin’den Murat Öz ve Kocaeli’den Halit Muhammed Tamyüksel mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLAR BİRİNCİLİK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

Erkekler Kumite 75 kg finalinde Bursa’dan Can Arslan’ı mağlup eden İstanbullu Erman Eltemur şampiyon olup birincilik kürsüsüne çıkarken, 3.’lük maçlarında ise gruplarında rakiplerini yenen Kocaeli’den Enes Bulut ve Gaziantep’ten Eren Akkurt mutlu sona ulaştı. Bayanlar Kumite 68 kg finalinde İstanbul’dan Sedenur Aksoy’u mağlup eden yine İstanbullu Eda Eltemur şampiyon olup birincilik kürsüsüne çıkarken, 3.’lük maçlarında ise gruplarında rakiplerini yenen İstanbul’dan Betül Solak ve Tekirdağ’dan Hira Nur Kasatura mutlu sona ulaştı.

DERECEYE GİRENLER

Erkek Kumite +84 kg

1- Ömer Faruk Arslan (İstanbul)

2- Rıdvan Kaptan (İstanbul)

3- Necip Göktürk Subaşı (Kilis)

3- Fatih Şen (Sakarya)

Erkek Kumite 84 kg

1- Emir Buğra Gencan (Bursa)

2- Samed Gök (İstanbul)

3- Murat Öz (Artvin)

3- Halit Muhammed Tamyüksel (Kocaeli)

Erkek Kumite 75 kg

1- Erman Eltemur (İstanbul)

2- Can Arslan (Bursa)

3- Enes Bulut (Kocaeli)

3- Eren Akkurt (Gaziantep)

Bayan Kumite 68 kg

1- Eda Eltemur (İstanbu)

2- Sudenur Aksoy (İstanbul)

3- Betül Solak (İstanbul)

3- Hira Nur Kasatura (Tekirdağ)

PROGRAM

04 Şubat 2022 Cuma

10.00-12.30 Erkek Kumite 60 kg Eleme - Röpresaj Müsabakaları

14.00-15.30 Bayan Kumite +68 kg Eleme - Röpresaj Müsabakaları

15.30-17.00 Bayan Kumite 61 kg Eleme - Röpresaj Müsabakaları

Açılış Serominisi

17:00 Saygı Duruşu - İstiklal Marşı

17:10 Protokol Konuşmaları

17:20 Kata ve Kumite Gösterisi

18.00-20.00 Erkek Kumite 67 kg Eleme - Röpresaj Müsabakaları

21.00-22.30 Günün Final Müsabakaları ve Madalya Töreni (Canlı Yayın)

05 Şubat 2022 Cumartesi

09.00-10.30 Bayan Kumite 50 kg Eleme - Röpresaj Müsabakaları

10.30-12.30 Bayan Kumite 55 kg Eleme - Röpresaj Müsabakaları

13.30-15.45 Bayan Ferdi Kata Elemeleri ve 3.lük maçları

15.30-18.00 Erkek Ferdi Kata Elemeleri ve 3. lük maçları

18.00- 19.00 Günün Final Müsabakaları ve Madalya Töreni