04 Şub 2022 - 13:54- Gündem G: 04 Şub 2022 - 13:55

Büyükakın: Halkımızın istemediği hiçbir projeye imza atmadık

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra'da yapılması planlanan Kent Meydanı projesi için...
Büyükakın: Halkımızın istemediği hiçbir projeye imza atmadık mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra'da yapılması planlanan Kent Meydanı projesi için o bölgede yaşayan vatandaş ve ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşların ve esnafların düşüncelerine önem verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Büyükşehir olarak halkımızın ve esnafımızın görüşünü almadan onları yakından ilgilendiren hiçbir projeye imza atmadık. Hiçbir zaman kent meydanı yapacağız diye esnafımızı buradan çıkarıp kimsenin gelmeyeceği boş bir alan yapmadık, yapmayız. Bizim projeden sorumlu çalışma arkadaşlarımız sizlerle görüşür. Hem esnafımızı mağdur etmeden ihtiyaçlarına cevap verecek hem de Kandıra'mızın sorunlarını çözüme kavuşturacak bir proje oluştururuz" dedi.

PANDEMİ VE SONRASINDA ESNAFIMIZIN HEP YANINDA OLDUK”

Büyükşehir Belediyesinin birçok alanda destekleriyle Kocaeli halkının yanında olduklarını belirten Başkan Büyükakın, "Pandemi ve sonrasında desteklediğimiz çiftçimize, esnafımıza ve taşımacılık yapan esnafımıza desteklerimizi yine devam ettireceğiz. Hükümetimizin aralık ayında çıkardığı kanun ile taşımacılık yapan esnafımıza ücretsiz ulaşım ve indirimli ulaşım için yardımlarımızı yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli genelinde taşımacılık yapan 2000 aracımıza yaklaşık olarak 200 milyonluk bir destek bütçesi ayırdık. Çiftçimize ise yıllardır yaptığımız ve önümüzdeki dönemde yine yapacağımız, yem bitkisi tohumu desteği, yumurta üretimi için canlı hayvan desteği, kümes ekipmanları ve yem desteği, yaklaşık olarak 2,5 milyon litreye varacak şekilde akaryakıt desteği, kompoze gübre desteği, çiftçilere yüzde elli hibeli sera desteği ve gübre desteğini de devam ettireceğiz. Biz bu desteklerimizi çiftçimize, esnafımıza cansuyu olsun diye hızla karar alarak veriyoruz. Çünkü sizlerde halkımıza hizmet ediyorsunuz. Bugün gübre desteğimiz sayesinde çiftçilerimiz üretimlerini artırarak devam ediyorlar. Şunu da ifade etmeliyim ki şehrimizin bu verimli topraklarının daha verimli kullanılması için adım attık, atmaya da devam ediyoruz” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A KAR TEŞEKKÜRÜ

Kandıra’ya ziyaretlerinden ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini ileten Ahmet Hacılar Mahallesi Muhtarı İsmail Karakoç, “Çiftçimize verdiğiniz gübre, tohum ve mazot desteği için teşekkür ederiz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar sonucunda üreticimizin yanında olduğunuz içinde sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun yanında on günden beri hava muhalefeti dolayısıyla bizim köylerimizin yollarını açık olmasını sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Yollarımızın açık olmasına rağmen kontrol için tekrar tekrar gelen çalışanlarınıza ve sizlere özellikle mahallem ve Kandıra'da yaşayan halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

04 Şub 2022 - 13:54 - Gündem

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