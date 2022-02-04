04 Şub 2022 - 13:55- Spor G: 04 Şub 2022 - 13:56

Şirinspor ve Kandıra’dan “HÜKMEN” itirazı!

Çarşamba akşamı ilimizde 19 Ocak’ta oynanması gereken ancak hava muhalefeti nedeni ile ertelenen amatör maçlar oynandı. Zorlu geçen karşılaşmaların ar...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Şirinspor ve Kandıra’dan “HÜKMEN” itirazı! mask

Çarşamba akşamı ilimizde 19 Ocak’ta oynanması gereken ancak hava muhalefeti nedeni ile ertelenen amatör maçlar oynandı. Zorlu geçen karşılaşmaların ardından kazanan takımlar sevindi, kaybedenler ise üzüldü. 1. Amatör Lig B Grubu’nda Yeniyalı Barbarosspor sahasında Şirinspor’u 2-1 mağlup etti, aynı gruptaki bir diğer maçta da Çubuklu Balaspor, Kandıra Gençlerbirliği’ni yine 2-1 ile geçti.

TALİMATLARA AYKIRI OYUNCU OYNATTILAR MI?

Bu karşılaşmaların ardından kaybeden takımlar Şirinspor ile Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor, rakipleri Yeniyalı Barbaros ve Çubuklu Balaspor takımlarının talimatlara aykırı oyuncu oynattığını belirtir dilekçelerle Futbol İl Temsilciliği’ne itirazda bulundu ve hükmen kazanmaları gerektiğini ifade etti. Bu iki kulüpl, çarşamba günü oynanan maçların “Erteleme” maçı olduğu, rakiplerinin 19 Ocak’ta yoğun kar yağışı nedeni ile ertelenen maçtan sonraki süreçte transfer yaptığını ve yeni transferlerini “Erteleme” maçında oynattıklarını bildirdi.

FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ’NİN MESAJI

Yapılan bu şikayetlerin ardından Yeniyalı Barbaros ve Çubuklu Balaspor takımları da Futbol İl Temsilciliği tarafından kulüplere gönderilen mesajda, amatör liglerde 12. hafta maçlarının bir hafta ileriye kaydırıldığını, çarşamba akşamı oynadıkları maçların da 12. hafta maçları olduğunu belirtti ve Futbol İl Temsilciliği’nden gelen mesaja göre hareket ettiklerini ifade etti. Salı günü toplanacak olan Kocaeli İl Tertip Kurulu’nun bu enteresan konu ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.

04 Şub 2022 - 13:55 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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