Çakır, mübarek günde 192 çocuğu sevindirdi

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, il başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte gün boyu ziyaretlerde bulundu. Çakır ekibiyle birlikte mahalle muhtarları; Mustafa Akdoğan (Kadıköy), Yaşar Doğan (Mehmetalipaşa), Nazhanım Yazar (Topçular), Arif Çelik (Karabaş), Fırat Çiçek (Ayazma), Erhan Aydın (Akpınar), Mustafa Kabak (Kocatepe), Habibe Aksoy (Hatipköy) ve Musa Temel (Kuruçeşme)’i ziyaret etti.
Güzergahtaki vatandaş ve esnafları ziyaret ederek kandil simidi ikram edip mübarek günlerini kutlayan başkan Serap Çakır, “Mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte olan, yerel yönetimlerin vazgeçilmez yapı taşı muhtarlarımız ve tüm islam aleminin mübarek Regaip Kandillerini kutluyorum. İhtiyaç sahiplerini en iyi bilecek kişiler, mahalle muhtarlarımızdır. Onlar aracılığıyla minik yavrularımıza teslim etmeleri için botları teslim ettik. Bu sayede ailelerimizde rencide olmamış olacaklar. Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.