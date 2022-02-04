04 Şub 2022 - 13:57- Gündem G: 04 Şub 2022 - 13:58

Kartepeli gençler karın tadını çıkardı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın vizyon projelerinden biri olan Kartepe Belediyesi Genç Akademi bünyesinde eğitim gören öğrenciler Kartepe’de kışın tadını çıkardılar.

Kartepeli gençler karın tadını çıkardı mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ın vizyon projelerinden biri olan Kartepe Belediyesi Genç Akademi kurulmasından bu yana öğrencilerin gözde yerlerinden biri oldu. Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri kayak yaparak eğlenceli dakikalar yaşadılar.

KARTEPE’DE KIŞ BİR BAŞKA GÜZEL

Kartepe Belediyesi Genç Akademi bünyesinde lise düzeyinde eğitim alan öğrenciler sabahın erken saatlerinde merkezden alınarak kar keyfini yaşadılar. Kızak ve bot eşliğinde kayak yapan öğrenciler, sucuk-ekmek, çay ve salep ile eğlenceli bir kış tatili geçirdi.

İYİ Kİ VARSIN MUSTAFA AĞABEY

Ders çalışmaya kısa bir mola veren öğrenciler yoğun ders programlarımız arasında, arkadaşlarımızla birlikte bizi böylesine eğlenceli bir etkinlikte buluşma imkanı sunan Başkanımız Mustafa Ağabeye çok teşekkür ediyoruz. Okulumuza ziyaretimize geldiğinde ben sizin bir abinizim demişti. Gerçekten de öyle hissettiriyor. Hem Genç Akademi Merkezi bizim için olağan üstü bir hizmet, hem de böyle aktiviteler. Sınav maratonu arasında harika bir motivasyon oldu. iyi ki varsın Mustafa Ağabeye” dediler.

KARTEPE’DE BİDÜNYA EĞLENCE

Başkan Kocaman’ın talimatıyla yeni kurulan Gençlik ve Spor Müdürlüğü sömestr tatilinde gençler için birbirinden güzel pek çok etkinlik hazırladı. Başkan Kocaman “Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Mutlu aileler, mutlu bir gelecek için gençlerimizin eğitimle, sanatla, sporla, bilimle iç içe, donanımlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz” dedi.

# eğitim, Kartepe, Mustafa
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04 Şub 2022 - 13:57 - Gündem

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