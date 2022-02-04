Makine Mühendislerinde genel kurul heyecanı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu, yarın başlıyor. 2 gün sürecek olan genel kurulun ikinci gününde seçimler yapılacak. Mevcut Başkanı Murat Kürekçi’nin yeniden aday olmayacağı genel kurul sonrası seçilen yönetim ilk toplantıda başkan seçecek. İzmit Atatürk Ortaokulu’nda yapılacak genel kurulunda Gebze ilçe temsilciliği ile Bolu, Düzce, Sakarya temsilcilikleri çatısı altında üye olan 8 bin 309 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
DEMOKRAT MÜHENDİSLER
Demokrat Mühendisler Grubu, Kürekçi’nin halen yönetiminde olan isimlerin öncülük ettiği bir grup olarak yeni dönem göreve talip oldu. Henüz Başkan seçmeyen Demokrat Mühendisler Grubunda odanın mevcut yönetim kurulu sekreteri Mehmet Ali Elma’nın ismi ön planda gözüküyor.
ADAY YÖNETİMDE KİMLER VAR?
Demokrat Makine Mühendisleri Grubu’nun aday yönetimi
Mehmet Ali ELMA
Onur ÖZTÜRK
Taylan ÖZKAN
Serkan DEMİR
Muammer Hakkı ERSÖZ
Yasin ÇELİK
Dr. Yıldız ŞAHİN
YEDEK YÖNETİM
Mehmet İlkay KINACI
Cansel OSMANOĞULLARI
Mehmet AKGÜNDÜZ
Ensar Uğur KANDIRA
Furkan GÜNDOĞAN
Sedanur Selay KASAP
Zuhal YÜKSEL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.