Makine Mühendislerinde genel kurul heyecanı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu, yarın başlıyor. 2 gün sürecek olan genel kurulun ikinci gününde seçimler yapılacak. Mevcut Başkanı Murat Kürekçi’nin yeniden aday olmayacağı genel kurul sonrası seçilen yönetim ilk toplantıda başkan seçecek. İzmit Atatürk Ortaokulu’nda yapılacak genel kurulunda Gebze ilçe temsilciliği ile Bolu, Düzce, Sakarya temsilcilikleri çatısı altında üye olan 8 bin 309 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Demokrat Mühendisler Grubu, Kürekçi’nin halen yönetiminde olan isimlerin öncülük ettiği bir grup olarak yeni dönem göreve talip oldu. Henüz Başkan seçmeyen Demokrat Mühendisler Grubunda odanın mevcut yönetim kurulu sekreteri Mehmet Ali Elma’nın ismi ön planda gözüküyor.

ADAY YÖNETİMDE KİMLER VAR?

Demokrat Makine Mühendisleri Grubu’nun aday yönetimi

Mehmet Ali ELMA

Onur ÖZTÜRK

Taylan ÖZKAN

Serkan DEMİR

Muammer Hakkı ERSÖZ

Yasin ÇELİK

Dr. Yıldız ŞAHİN

YEDEK YÖNETİM

Mehmet İlkay KINACI

Cansel OSMANOĞULLARI

Mehmet AKGÜNDÜZ

Ensar Uğur KANDIRA

Furkan GÜNDOĞAN

Sedanur Selay KASAP

Zuhal YÜKSEL