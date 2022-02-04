04 Şub 2022 - 14:16- Gündem G: 04 Şub 2022 - 14:18

Ambarcı Merkez Camii’nde sona doğru

İzmit Belediyesi tarafından yapılan Ambarcı Camii’nde inşaat çalışmaları hız kazandı. 415 metrekarelik kullanım alanına sahip caminin kaba inşaat çalışmalarında sona gelindi

Ambarcı Merkez Camii’nde sona doğru mask

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in birlikte temelini attığı Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmit Belediyesinin yapımını üstlendiği ve projesi tamamlanarak ruhsatlandırılan caminin yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Minarelerin yapımının tamamlandığı Ambarcı Camii’nde kaba inşaat da bitmek üzere.

SON HAZIRLIKLAR

Toplam 415 metrekare alanın üzerinde yükselen Ambarcı Camii’nin zemin katı 270 metrekare, 1. katı ise 144 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 400 kişinin faydalanabileceği caminin ikinci bölüm inşaatı da tüm hızıyla sürüyor. Ekipler iç tefrişat çalışmaları kapsamında sıva ve elektrik işi öncesinde son hazırlıkları yapıyor.

MİNARELER TAMAM

Dış kısımda ise kubbeler alüminyumla kaplanacak. Minarelerde çalışmalar tamamlanırken minarelere alemler ve paratonerler de monte edildi. Çalışmalarda kısa süre içerisinde ince işçilik aşamasına geçilecek. İzmit Belediyesi, en kısa sürede Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii’ni vatandaşların hizmetine açacak.
# İzmit belediyesi, chp
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04 Şub 2022 - 14:16 - Gündem

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