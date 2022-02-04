Karaaslan: Başkanımız bizi her anlamda destekliyor

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, “Ben de bir çiftçiyim. Başkanımız göreve geldiğinden beri çiftçilerimiz ve üretim üzerine sürekli istişare halindeyiz. Başkanımız her zaman çiftçinin yanında olduğunu gösteriyor. Nusrat cinsi buğday tohumu projemiz vardı. O projenin devamı olarak bugün yüzde 90 hibeli gübre desteği verilecek. Şu anda Türkiye’de tarımsal girdiler çiftçiyi zora sokuyor. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine sıkıntılı bir dönemde üretime devam etmek açısından verilen destekler çok önemli. Başkanımız ve ekibi bizi her anlamda destekliyor. Bir torba gübre bugün 700 TL. Geçen yıl biz bunları 100 TL’ye alıyorduk. Yüzde 500/600 arttı. Biz çiftçilerin elinden kim tutuyorsa onu kutlarım. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.