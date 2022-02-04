04 Şub 2022 - 16:32- Ekonomi G: 04 Şub 2022 - 16:34

Gıda Üretim Tesisi için 55   Milyon TL teklif verildi       

  Afet zamanlarında Marmara bölgesine hizmet verecek KBB Gıda Üretim Tesisi için yapılan ihaleye 3 firma teklif verdi   

Gıda Üretim Tesisi için 55   Milyon TL teklif verildi        mask

Kocaeli Büyükşehir BelediyesiBaşiskele’de yapacağı gıda üretim tesisi için ihale düzenledi. Olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunacak kapasitede yapılacak tesis için düzenlenen ihaleye 3 firma katılırken, en düşük teklif 55 milyon 300 bin TL oldu. 5300 metrekarelik kapalı alana sahip proje için açık ihale düzenlendi ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alındı. 
  
3 FİRMA TEKLİF VERDİ 

Projede en düşük teklif 55 milyon 300 bin TL ile Aytaş İmalat ve Karacayol İnşaat ortaklığından geldi. Gürtur İnşaat 57 bin 935 TL’lik teklif sunarken, Taşkınlar İnşaat 67 milyon 961 bin TL’lik teklif verdi. KBB Gıda Üretim Tesisi Projesi, Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılacak. 
  
420 GÜNDE TAMAMLANACAK 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin teslim süresi ise yer tesliminden itibaren 420 (Dört Yüz Yirmi) takvim günü olarak belirlendi. Toplamda 5300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve 5000 metrekare çevre düzenlemesi yapılacak proje; kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerini içinde barındıracak. Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında da hizmet vermesi planlanıyor. 
 
# Başiskele, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

04 Şub 2022 - 16:32 - Ekonomi

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