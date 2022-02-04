10. Ambalaj Ay Yıldızları   Yarışması’na başvurular başladı   

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu sene 10’uncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ 2022 yılı başvuruları 1 Şubat 2022'de başladı. Ambalaj üreticileri, tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmada, 2015 yılından itibaren yurtdışından başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor.
13 FARKLI KATEGORİ
Yarışma ve 30. yıl ile ilgili görüşlerini aktaran ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamızın bu sene 10.’sunu düzenleyeceğiz. Derneğimizin kuruluşunun 30. yılına denk gelmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bundan dolayı da 30. yıl kutlamalarımızı ödül törenimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yarışmamız bu sene de 13 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmamıza başvuru sayısı her geçen sene giderek artıyor. Buna şahit olmak, emeklerimizin karşılığını almak bizleri son derece mutlu ediyor. Yarışmaya katılan herkese şimdiden başarılar diliyorum.” dedi. Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere www.ambalajyarismasi.com adresinden ulaşılabiliyor.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu sene 10’uncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ 2022 yılı başvuruları 1 Şubat 2022'de başladı. Ambalaj üreticileri, tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmada, 2015 yılından itibaren yurtdışından başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.