04 Şub 2022 - 16:33- Ekonomi G: 04 Şub 2022 - 16:35

10. Ambalaj Ay Yıldızları   Yarışması’na başvurular başladı   

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu sene 10’uncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ 2022 yılı başvuruları 1 Şubat 2022'de baş...
10. Ambalaj Ay Yıldızları   Yarışması’na başvurular başladı    mask

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu sene 10’uncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ 2022 yılı başvuruları 1 Şubat 2022'de başladı. Ambalaj üreticileri, tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmada, 2015 yılından itibaren yurtdışından başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor. 
 
13 FARKLI KATEGORİ  
 
Yarışma ve 30. yıl ile ilgili görüşlerini aktaran ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamızın bu sene 10.’sunu düzenleyeceğiz. Derneğimizin kuruluşunun 30. yılına denk gelmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bundan dolayı da 30. yıl kutlamalarımızı ödül törenimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yarışmamız bu sene de 13 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmamıza başvuru sayısı her geçen sene giderek artıyor. Buna şahit olmak, emeklerimizin karşılığını almak bizleri son derece mutlu ediyor. Yarışmaya katılan herkese şimdiden başarılar diliyorum.” dedi. Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere www.ambalajyarismasi.com adresinden ulaşılabiliyor. 

04 Şub 2022 - 16:33 - Ekonomi

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