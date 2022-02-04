Kimyadan ocak ayında 2,1 milyar dolar ihracat

Kimya sektörü ocak ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör bu dönemde yüzde 30 ihracat artışı yakaladı. Kimya sektörü ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak “Kimya sektörü olarak yeni yıla güzel bir ivme ile başladık. Yıl sonuna kadar istikrarlı büyümemizi sürdürmek istiyoruz.” dedi.