GoDaddy anket yaptı    

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy (NYSE: GDDY), pazar araştırması ve veri analizi şirketi YouGov tarafından geçen yılın sonlarında gerçekleştirilen GoDaddy Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Türkiye’deki küçük işletmeler ve girişimciler pandemi sonrası döneme olumlu bakıyorlar. Katılımcıların yüzde 56’sı pandemiden eskisinden daha güçlü çıkacaklarını, yüzde 78’i ise daha fazla dijitalleşen işletmelerin daha iyi toparlanacaklarını ve büyüyeceklerini düşünüyor.
Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy (NYSE: GDDY), pazar araştırması ve veri analizi şirketi YouGov tarafından geçen yılın sonlarında gerçekleştirilen GoDaddy Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Türkiye’deki küçük işletmeler ve girişimciler pandemi sonrası döneme olumlu bakıyorlar. Katılımcıların yüzde 56’sı pandemiden eskisinden daha güçlü çıkacaklarını, yüzde 78’i ise daha fazla dijitalleşen işletmelerin daha iyi toparlanacaklarını ve büyüyeceklerini düşünüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.