GoDaddy anket yaptı    

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy (NYSE: GDDY), pazar araştırması ve veri analizi şirketi YouGov tarafından geçen yılın sonlarında gerçekleştirilen GoDaddy Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Türkiye’deki küçük işletmeler ve girişimciler pandemi sonrası döneme olumlu bakıyorlar. Katılımcıların yüzde 56’sı pandemiden eskisinden daha güçlü çıkacaklarını, yüzde 78’i ise daha fazla dijitalleşen işletmelerin daha iyi toparlanacaklarını ve büyüyeceklerini düşünüyor.

